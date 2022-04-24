Omicron｜未打疫苗擔心感染？營養師推防疫三餸一湯鞏固免疫力

小學已復課，截至2022年3月尾已接種首劑疫苗的3至11歲兒童約30萬，接種率徘徊60%，即約有20多萬名兒童仍未接種。據政府資料全港適合接種疫苗並已打第一針及第二針的總人口分別約650萬及600萬人，即約100多萬人未打針。營養師提議，多吃有助「防疫」的營養食物，烹調成簡單美味的菜式，鞏固免疫系統，大人小孩同樣適合進食，補充營養維護健康。



腸道健康增強免疫系統

台灣營養師馬鳳吟曾在網站中發表，人體70%以上的免疫系統存在於腸道內，若腸道的黏膜受到破壞，腸道黏膜細胞會產生間隙，如此一來新型冠狀病毒則容易進入，並破壞腸道屏障，腸道需要花時間進行自我修復，因此平日飲食及排便狀況也要注意，適量吃益生菌有助腸道健康，乳酪、乳酪飲品、味噌、納豆、天貝、韓國泡菜、德國酸菜、芝士及蔬果等均含不少益生菌，最好的補充方式是均衡攝取不同食物，或適量吃益生菌補健品。

防疫維他命鞏固免疫力

此外，馬鳳吟營養師提到有助避免感染新冠肺炎的有效方法，是鞏固自身免疫系統的能力，尤其是沒有接種疫苗的孩童及成年人，免疫力或較低，若染上肺炎後的病況會較重，補充預防染疫的營養素，包括維他命A、B雜、C及D，並舉例當中的代表食物。因為有助防疫的食物例子繁多，換句話說能加以利用作日常便飯的菜式也是甚多，在享用美食時又能增強體質，未病先防。

按圖睇各類維他命的代表食物︰

+ 4

防疫營養素︰

維他命A：又稱「抗感染維他命」，如番茄、南瓜、紅蘿蔔、番薯、木瓜。



食譜推介︰【素食食譜】醬燒南瓜滴水不加 30分鐘香甜易熟好下

醬燒南瓜食譜

防疫營養素︰

維他命B雜：壓力大時流失的速度快，若缺乏會增加感染風險。如牛奶、雞蛋、瘦肉、海鮮、燕麥、花生、紫菜、深綠及橙黃色蔬果。



食譜推介︰【帶子蒸水蛋食譜】鮮甜嫩滑只需15分鐘 簡單1步急凍帶子防出水

帶子蒸水蛋食譜

防疫營養素︰

維他命C：增加抗氧化力，降低體內發炎，並維持呼吸道黏膜健康。如柑橘類水果、奇異果、士多啤梨等。



維他命D：鞏固免疫系統運作，減低呼吸道系統感染風險。如黑木耳、三文魚、雞蛋、冬菇、豬肝等。



食譜推介︰三文魚海帶豆腐湯食譜｜味噌降血壓助防癌 做錯1步味變苦失營養

三文魚豆腐海帶湯食譜

營養師食譜集齊全部維他命

馬鳳吟營養師分享一道「薯仔紅蘿蔔燉肉」食譜，紅蘿蔔、薯仔、青蔥及豬肉片，已分別能補充維他命A、B雜、C及D，做法簡單又美味。

【薯仔紅蘿蔔燉肉】

做法︰

1.將薯仔、紅蘿蔔洗淨後去皮，切塊。

2.蔥切成蔥花，蒜頭去皮後拍開。

3.鍋內加入些許油，煸香蒜頭，倒入薯仔及紅蘿蔔拌炒至上色。

4.炒香後的食材倒入電飯煲內，倒入豉油、豬肉片及水 (水需淹過食材)。

5.電飯煲外鍋倒入一米杯的水，燉煮至跳掣，最後撒上蔥花完成。



除了用到豬肉片煮薯仔紅蘿蔔燉肉，這份廣受歡迎的日式食譜，也可用到牛肋肉入饌，醬汁中添加味醂、鰹魚粉等，使和式風味更強烈。

【日式薯仔燉肉食譜】日本療癒系家常菜 幸福的味道

日式薯仔燉肉食譜

參考資料︰HEHO/全港打針人口/政府新聞網