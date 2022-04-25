揀水果貼士｜日圓下跌日本水果平賣　專家教揀最甜香印蜜瓜草莓..

日本水果專家「千疋屋」的採購部長石部一保，教大家以超簡單及命中率高的方法，單憑肉眼望兩望、比一比，不用又摸又聞，便能鑒別出更鮮甜好吃的日本蜜瓜、西瓜、香印、巨峰提子及士多啤梨。



日圓匯率在4月20日一度跌破129日圓兌1美元關口，創下近20年來新低。有分析師認為目前看不到日圓止跌的盡頭。由日本進口的直送貨品，包括水果、蔬菜、海鮮、酒類及電器等，大部分比平日降價約30%，當日圓勢頭持續向下，日本進口貨的零售價相對降低，給消費者帶來優惠。加上消費券帶動之下，選購日本直送水果的人客增多，如何揀選才挑出最甜及最新鮮的貨品？

1.蜜瓜瓜蒂不對稱更甜

日本蜜瓜每個索價不菲，動輒賣上幾百元，如何在同一售價中挑出超甜的蜜瓜？利用一個簡易方法，非看網紋或尺寸，同樣地不用拿上手便可鑒別超甜、柔軟及多汁的蜜瓜。

哪個蜜瓜較香甜？

哪個蜜瓜較甜？（《相葉學》影片截圖）

分辨甜度高的蜜瓜有一個最主要的重點︰

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貼士︰蜜瓜的瓜蒂一粗一幼為好，左右比例以6︰4為佳。



2.西瓜瓜紋凹凸不平愈粗愈甜

先教大家揀西瓜，不用拿上手、不用拍打、不用聽也可從肉眼鑒別下揀出最好的。有傳西瓜拍起來，聲音似打肚皮，聽見沉厚的咚咚聲便代表西瓜夠甜及夠成熟。可是，有時候敲起來，每個西瓜的聲音相近，憑聽覺似乎不靠譜，用目測留意及對比各個西瓜的顯眼部分較實際。

以下哪個西瓜更甜？

哪個西瓜，你認為較美味及較甜？（《相葉學》影片截圖）

按圖了解超甜西瓜的鑒別方法︰

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貼士︰黑色瓜紋的顏色深、粗及清楚的為好。愈多瓜紋橫向伸展，愈闊像閃電紋，西瓜愈甜。瓜紋部分摸起來凹凸不平，西瓜含糖量高。



3.「飴色」香印提子日曬足更香甜

香印提子的果實飽滿，果皮薄而且果肉緊實，入口又爽又甜，並滲出淡淡的花香味，香印的甜度可高達18度，而且沒有籽不用吐核，深受消費者歡迎。想分辨出甜度更高的香印青提，有一個最主要的重點，看一秒就能鑒別多汁好吃的香印提子。

哪份香印更鮮甜？

哪份香印較甜？（《相葉學》影片截圖）

按圖揭曉香印青提的鑒別方法及原因︰

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貼士︰呈鮮亮綠色「飴色」的香印更甜，代表日曬充分，甜度更高。



4.巨峰愈黑愈飽滿愈甜

和香印青提相反，屬於黑提的巨峰，挑選方法與香印相反。較酸澀的巨峰提子，由於日照不足或過早採收，顏色較淺及帶紅，味道微酸，果皮略澀。因此，鑒別超甜的巨峰要看果色便萬無一失。

哪份巨峰更多汁飽滿？

哪份巨峰，你認為較美味、較甜？（《相葉學》影片截圖）

按圖詳解巨峰的鑒別方法、原因及保存方法︰

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貼士︰色澤濃黑的巨峰更香甜可口。



5.畸型士多啤梨果實巨大非次貨

日本進口的士多啤梨備受青睞，每年5月至12月是品嚐士多啤梨的最佳季節，春天的士多啤梨價錢比冬天的也便宜得多，而且味道亦佳，加上日圓下跌的關係，令日本士多啤梨愈賣愈平。

哪顆士多啤梨較甜？

哪顆士多啤梨較甜及多汁？（《相葉學》影片截圖）

鑒別甜度高的士多啤梨有2個重點，請按下圖了解︰

很多商家為了促銷，都以形狀呈倒三角，看來整齊又可愛的士多啤梨作招徠。然而，「畸形」的士多啤梨不代表是次貨，相反地它們才是更鮮甜的果實。一般來說，這些士多啤梨體型較大，尖端較多，代表着它們更成熟，儲蓄了更多糖分。

以下A及B士多啤梨，在兩者之間，B士多啤梨的更鮮甜！

一般情況下，你會挑選以下哪顆士多啤梨食用？（《相葉學》影片截圖）

按圖詳述體型較大尖端較多的士多啤梨較甜的原因︰

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貼士︰葉片翹起代表水分充足，畸形怪異的型態其實甜度更高。



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參考資料︰《相葉マナブ》