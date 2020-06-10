【揀山竹貼士】鮮爽甜睇果蒂花瓣多就好？附超實用妙法省力剝山竹

挑選美味、新鮮及果肉飽滿的山竹，用目測已能鑒別，3個挑選山竹的妙招非常實用及靠譜。至於剝山竹，有一個十分簡單及值得推介的方法，快捷方便，不需用刀，不怕弄痛或弄污手。

說起山竹，會先想起2018年的超強颱風「山竹」嗎？當年是香港天氣的大事，令香港全城留下一片頹垣敗瓦，令大家有深刻回憶。而吃得的山竹被稱為「果后」，中醫角度上看山竹，有清涼、降燥及解熱的效用。跟「果王」榴槤的屬性剛好相反，山竹大寒；榴槤大熱。山竹味道清甜，在炎夏中是消暑良品，亦是夏天裡當造的水果之一。

攝影︰尹嘉蔚

揀靚山竹有3重點，用目測也能鑒別。（尹嘉蔚攝）

揀山竹新鮮爽甜必勝法 小花瓣藏玄機

挑選新鮮、清甜、果肉飽滿的山竹有3個重點要留意。看看山竹底部有朵小花瓣，小花瓣透露了山竹的果肉多寡。花瓣愈多代表果肉愈多，山竹一般多數有6瓣果肉，質感爽軟適中。其他有5瓣、7瓣及8瓣，8瓣的最為罕見，但沒有特定標準指明多瓣的是較甜或多汁。

+ 8 + 7 + 6

正確剝山竹省力快速 果肉果殼完整乾淨

你會不會剝山竹呢？平常會兩手「夾爆」山竹，還是強行掰開山竹？這些也是費力的方法。山竹看來有點像羅漢果，果殼看來又硬又實，如果擺久了的「老」山竹，果殼更堅硬，連按凹也成問題，更莫說要拿刀仔鋸。原來有一個開山竹的方法非常管用，當然是針對剝開新鮮及果殼仍有彈性的山竹。學懂了這招，以後再不怕嫌煩不吃山竹了，剝出來的果肉及果殼完整，而且乾淨企理。

省力妙法剝山竹，果殼完整及乾淨。（尹嘉蔚攝）

請按圖參考剝山竹的省力妙法︰