揀蘋果貼士｜蘋果都分公乸？4招揀香甜多汁蘋果　臍眼大或細好？

揀蘋果想又香又甜有4個小技巧，當中記住最重要的2點，買到甜蘋果的機會更大更準。



「一天一蘋果，醫生遠離我」，蘋果富含營養，一個中型的蘋果大約有95千卡，維他命C的攝取量達每天食用建議之14%，並含豐富的槲皮素和果膠，這兩種元素為蘋果提供最大的健康貢獻。另外，吃蘋果盡量不要去皮，因果皮中的多酚含量高於蘋果肉5倍。新鮮蘋果表面就有一層天然果蠟，是蘋果的「保護膜」，可有效防止外界微生物、農藥等入侵果肉，對人體無害。

新鮮蘋果表面本身有一層天然果蠟，是蘋果的「保護膜」。（尹嘉蔚攝）

蘋果好處多，但買回家的蘋果不一定每個也香甜、多汁及爽脆，想想你平日購買蘋果時，有什麼準則？一般來說也注意外觀是否均勻，選擇形狀較圓、對稱或沒有畸形、沒有傷痕的蘋果。還是只隨手拈來毫不揀擇便「埋單」？以同等的價格，想揀到優質及香甜，並且不酸澀的蘋果，其實有4項要留意，其中2項在挑蘋果時最能鑒別得到。

以下哪個蘋果，你認為較美味、較甜？

哪個蘋果，你認為較美味、較甜？（尹嘉蔚攝）

蘋果表面有許多小斑點，是蘋果的氣孔，成熟的蘋果氣孔明顯。而熟成的蘋果有香氣，不過香味過濃的，即代表太熟，不耐存放並易爛，故此不宜選購。若是遇見通紅又平滑的蘋果，外型看來漂亮又討好，以為這樣的蘋果很好吃、很甜？真相可能非如你所想。

請按以下各圖，了解水果檔販鑒別美味蘋果的方法︰

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1 看顏色分佈

蘋果顏色分條紅、片紅，條紅即果皮上有紅黃交錯的條紋，蘋果會皮較薄、味甜多汁。片紅即蘋果一片通紅，沒有雜色，蘋果一般皮較厚、味淡偏酸、少汁。



2 揀母蘋果

蘋果分公、母，母蘋果臍眼一般較大及較淺，亦較香甜多汁及好吃。相反公蘋果臍眼較小及較深。



3 看斑點（氣孔）分佈

選斑點分佈均勻為佳，這樣的蘋果生長時間足夠，味道及營養也較好。



4 揀表皮較粗糙

表皮較粗糙的，味道口感甜脆多汁，較好吃。表皮光滑的，一般較酸。



總結來說，在一大堆蘋果中先挑出「條紅」，然後看底部臍眼揀「母」蘋果，多數便能挑準了甜蘋果，這2個方法容易應用及較為奏效。

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參考資料︰風傳媒/廣西廣播電視台官方頻道