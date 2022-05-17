芝士蛋糕食譜｜免焗豆腐芝士蛋糕　換3材料低糖低醣怕肥怕甜最啱

芝士蛋糕很多人都愛吃，但是又怕肥，有見及此，日本料理達人就拍片分享一款低糖又低醣的芝士蛋糕食譜，配上豆腐，口感淡雅不膩，而且甜品全程免焗，即使是新手也很容易上手！



有「三星侍蛋師」資格的日本藝人友加里，經常在其YouTube頻道分享詳細食譜，她不但擅長蛋料理，就連其他甜品、小食都一樣精通。日前她分享了一個低糖低醣的「豆腐芝士蛋糕」的食譜，全程免焗免開火，做出來軟滑清爽，愛吃甜品卻怕甜的朋友一定要學起來！

羅漢果糖0卡0碳 甜度達砂糖250倍

要做到「低糖」，友加里選擇以羅漢果糖代替一般白砂糖，羅漢果糖的甜味來自於果實中的天然成分，並非果糖或其葡萄糖成分，而其甜度大約是砂糖與蔗糖的100-250倍。另外，除了零熱量，羅漢果糖更不含碳水化合物、脂肪、蛋白質、鈉質、纖維及糖分，味道亦比甜菊糖、阿斯巴甜等較大眾接受。而乳酪方面，她建議可用無糖乳酪；此外，友加里亦用了低醣餅乾來做餅底。

請按下圖睇「豆腐芝士蛋糕」其他材料、步驟和貼士：

豆腐芝士蛋糕的所需材料，有絹豆腐、忌廉芝士、無糖乳酪、羅漢果糖、檸檬汁、魚膠粉、熱水、無鹽牛油、低醣餅乾。（YouTube截圖：料理研究家ゆかりのおうちで簡単レシピ）

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豆腐芝士蛋糕大功告成！（YouTube截圖：料理研究家ゆかりのおうちで簡単レシピ）

友加里試食後，大讚豆腐味很濃，而且質地柔軟。有觀眾跟著試做後，亦留言：「甜度適中、味道清爽、豆腐味很香！」（YouTube截圖：料理研究家ゆかりのおうちで簡単レシピ）

友加里豆腐芝士蛋糕食譜



材料：

絹豆腐200克

忌廉芝士200克

無糖乳酪100克

羅漢果糖50克

檸檬汁2湯匙

魚膠粉5克

熱水2湯匙

無鹽牛油30克

餅乾70克

低醣餅乾



工具：

15厘米模具



做法：

1.微波爐600W加熱無鹽牛油30秒，攪至完全溶化；餅乾放入密實袋，用擀麵棍壓碎，將兩者拌勻，放入模具壓實及冷藏。

2.忌廉芝士於微波爐用600W加熱30秒，稍溶後，加羅漢果糖、無糖乳酪、絹豆腐、檸檬汁，攪勻備用。

3.魚膠粉和熱水以1:1比例攪勻，以600W加熱10秒，與少量乳酪芝士攪勻；而其餘的乳酪芝士也可用600W加熱1分鐘，才與加了魚膠粉的乳酪攪勻。

4.乳酪芝士過篩倒在大碗，確保完全幼滑，再倒進模具，冷藏6小時。

