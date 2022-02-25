豆腐麻糬食譜｜日本侍蛋師教整煙韌豆腐麻糬　只需3種材料1叮就得

煙煙韌韌的麻糬，很多人都喜歡，之前示範過台式麻糬的做法，主要用糯米粉製成。而今次分享的是日式豆腐麻糬，只需3種材料就做到，而且全程免蒸免開火，更可鹹甜兩食。



有「三星侍蛋師」資格的日本藝人友加里，經常在其YouTube頻道分享詳細食譜，她不但擅長蛋料理，就連其他甜品、小食都一樣精通。她曾分享一個「豆腐麻糬」食譜，只需3種簡單材料，用微波爐就能做到。友加里指這個麻糬有鹹、甜兩種食法，各有特色。

日式麻糬不是用糯米粉，但看上去一樣超煙韌有彈性！（YouTube截圖：料理研究家ゆかりのおうちで簡単レシピ）

請按下圖睇友加里製作豆腐麻糬的材料和步驟：

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換2種材料 甜品變鹹點

製作完甜日本豆腐麻糬後，友加里亦做了鹹食版，原來只要將砂糖換成醬油就行了。而最後的步驟中，則以紫菜碎和麻油代替黃豆粉和黑蜜。

鹹味的豆腐麻糬，是把砂糖換成醬油。（YouTube截圖：料理研究家ゆかりのおうちで簡単レシピ）

最後，灑上紫菜碎和麻油。（YouTube截圖：料理研究家ゆかりのおうちで簡単レシピ）

友加里試食後，指年糕很軟、很煙韌、有嚼勁，吃起來豆腐味不太濃，就像真正的年糕。（YouTube截圖：料理研究家ゆかりのおうちで簡単レシピ）

豆腐麻糬（甜）食譜



材料：

絹豆腐150克

粟粉3湯匙

砂糖1湯匙



做法：

1.將豆腐放入碗中，用廚房紙印走多餘水分，將它搗碎，並過濾至幼滑狀。

2.粟粉同樣過篩，混入豆腐中攪拌均勻，沒有顆粒後加糖再攪勻，放入600W的微波爐中加熱1.5分鐘。

3.部分麵糰已凝固至硬化，但部分則未，需用木勺將兩者攪勻至一體，凝固到一定程度後，可改用矽膠刮。

4.麵糰再放入600W的微波爐，加熱1.5分鐘，放入凍水有助成型。

5.將麻糬分成小塊，灑上無糖黃豆粉和黑蜜，即成。



除了豆腐麻糬後，以下亦分享牛奶麻糬食譜，其質感介乎於糖不甩與鮮奶麻糬之間，並沒有內餡，完成後將糯米糰用餐具扯開成小塊，再蘸花生粉來吃，可謂柔滑軟嫩。

【甜品食譜】牛奶麻糬簡單易做 煙韌軟糯沾花生粉一流！

資料來源：料理研究家ゆかりのおうちで簡単レシピYouTube