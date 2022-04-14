玉子燒食譜｜雞蛋達人玉子燒蓬鬆亮麗8貼士　必加蛋黃醬必備1工具

蛋料理一向「冇得輸」，而對日本人來說，最受歡迎的國民蛋料理可說是玉子燒！「工欲善其事，必先利其器。」眾所周知製作玉子燒一定要有長形平底鑊，但筆者初入廚時，即使買了這個鑊，煮出來的玉子燒還是不太成形。日本雞蛋達人友加里就在其YouTube頻道教大家做玉子燒的秘技，原來多加1件工具輔助，就能提高成功率！此外，若你想玉子燒更蓬鬆美味，她也有貼士，就算放涼再食也不走樣。



香港人都喜歡食玉子燒，近年更有些玉子燒專門店，有明太子玉子燒、粟米玉子燒等，但正宗的玉子燒又是如何製作？在日本考獲「三星侍蛋師」資格的藝人友加里，多次在電視節目上分享自己煮蛋的食譜和心得，她本人亦有自己的YouTube頻道，經常分享雞蛋料理以及其他食譜短片，單是玉子燒的影片都過20條。其中一條玉子燒短片有超過90萬人觀看，片中她綜合出幾個貼士和秘訣，以下將逐一簡介。

友加里曾拍攝逾20段玉子燒短片，並研究出有關貼士。（YouTube截圖：料理研究家ゆかりのおうちで簡単レシピ）

玉子燒除了蛋和調味料外，有人會加其他材料以提升口感，例如：棉花糖、蛋黃醬等，友加里的做法亦是加蛋黃醬，但她還多做了一步，讓蛋液與蛋黃醬融合得更好。此外，她強調想做出形狀工整的玉子燒，除了長形鑊，還建議用一件工具。

請按下圖睇友加里製作玉子燒的材料和步驟：

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網民跟住試做後亦對效果感到驚喜，留言：「原來秘訣是蛋黃醬！感覺它就是神奇的水！」「蛋黃醬質感真的很好，我剛剛自己做便當，因為愛甜味，所以加了2茶匙糖，風味很好。」而除了普通玉子燒外，她還有試做過明太子玉子燒、鯖魚玉子燒、紫菜玉子燒等。

從側面看，清晰見到一層一層的玉子燒紋理。（YouTube截圖：料理研究家ゆかりのおうちで簡単レシピ）

友加里玉子燒食譜



材料：

雞蛋3隻

水3湯匙

菜油適量

糖少許

鹽少許

蛋黃醬1湯匙



做法：

1.蛋黃漿逐少先以水開稀，比例是1湯匙蛋黃醬配3湯匙水。

2.打勻3隻蛋，注入蛋黃漿水拌勻，加鹽、糖，並過篩倒入量杯。

3.把廚房紙摺成小三角形，浸在油裡，筷子夾住油浸過的廚房紙，在鑊裡掃油。

4.倒一層薄薄的蛋漿在平底鑊裡，均勻地淌勻，中小火煎玉子燒至蛋液表面半熟，蛋漿不再流來流去時，即可用矽膠刮捲起蛋皮，推去鑊的末端。

5.重複抹油、倒蛋漿、捲起的動作約5次左右，當玉子燒變得厚身成形，即可上碟。



不失敗秘訣：

＊加蛋黃醬有兩個作用，一是讓蛋色更漂亮，二是即使玉子燒冷了，也能保持蓬鬆和美味。

＊蛋黃醬分次加水開稀，有助與蛋漿融合得更好。

＊整玉子燒推薦用矽膠刮，因為它能屈曲，就算在鑊的邊角位都很好處理；而且它與玉子燒的接觸面大，捲起或翻面都更容易和穩定。



資料來源：料理研究家ゆかりのおうちで簡単レシピYouTube