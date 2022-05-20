米粉檢測｜福字超力13款哪些100%米含量？摻粟粉減成本還有1原因

米粉，是米製食品，但米粉本身有多少米的成分？記者到超級市場隨意抽查，發現零售的米粉主要分為兩大類。



在減肥期間適量食用米粉來代替白飯，可稍為彌補對碳水化合物的渴望，而且相比米飯的熱量也較少。消委會在早前的檢測中就發現，如果用米粉代替白飯，進食1份56.2克的乾米粉會攝入約200千卡，而1碗白飯大概是260千卡。

以純米製作的米粉營養價值稍高，並且在烹調時更快熟。

米粉百分百由大米製？加粟粉成本低亮澤度高

在香港市售的米粉，產地主要來自中國內地、台灣及泰國等，品牌最悠久的相信是「東莞米粉」。米粉的價格算是經濟實惠，一包四個、八個裝的只售十幾港元，有些是獨立包裝也只賣$6。購買米粉時，大眾或許較看重於它是粗米粉還是細米粉、價格、產地或品牌喜好，但是會留意它的成分嗎？台灣行政院農業委員會分享了揀米粉其實有頗多的學問，並解釋製作米粉時，為了改善品質及口感，或會添加一些玉米澱粉（粟粉），也因為粟粉的成本較低，有些米粉會含較多的粟粉來代替米穀粉，而且添加了粟粉，會令米粉的亮澤度較高，不過米的香味就減少了。

（左）混合了粟粉製成的米粉，亮澤度較高。（右）由純米製成的米粉，烹調時更快熟。

純米製更快熟 13款米粉成分如何？

對於米粉的生產商來說，這沒有對與錯之分，食用上也沒有安全的疑慮，但以純米製作的米粉營養價值稍高，並且在烹調時更快熟。據台灣衛福部「市售包裝米粉絲產品標示規定」，米含量100%的才叫純米粉、米粉，而米含量多於50%則標示為調合米粉，米含量少於50%則不能標示為米粉。然而，在香港超市中出售的米粉，並沒有詳細標示米含量的百分比，但混合了其他成分的米粉，在成分表上會清楚列明。成分表中乃按照加入量的遞減順序而排列，含量愈高的成分排位愈前，如果大米排在第一，代表它的米含量高；如果排名很後，米含量則少。

在香港超市中出售的米粉，哪些是由大米製作？哪些含有其他成分？按圖了解（由價錢低至高排列）︰

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以大米為主要成分的米粉︰日清福字米粉、珠江橋牌江門排粉、超力銀絲炒米粉、高富牌江西米粉、金御膳泰國米粉、孔雀牌東莞米粉、天鵝牌星洲銀絲炒米粉、佛祖牌新竹米粉、源順食品有機白米米粉、聖光牌新竹米粉等。



含粟粉及其他成分的米粉︰超力銀絲米粉4片裝、公仔米粉、天鵝牌星洲炒米粉等。



參考資料︰台灣行政院農業委員會

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