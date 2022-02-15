消委會｜壽桃天鵝12款米粉5星評級　減肥戒河粉？含砒霜都食得？

居家抗疫，愈來愈肥，怕食白飯改吃米粉、米線更健康？消委會最近測試米粉、米線的營養，包括熱量、鈉含量及蛋白質等，並揭開食白飯、米粉或米線，當中哪個更易致肥，留意可食用分量，關注身型的人士食米粉的確易瘦。



食米粉比白飯更瘦？

消委會測試市面30款預先包裝米製麵食，乾米粉、保鮮米線、乾河粉、乾金邊粉和韓式麵食，每包的售價介乎$3.5至$42.0不等，發現當中超過17款樣本檢測出的營養素含量與標籤不符，是次檢測只包括樣本的麵食部分，並不包括調味粉或醬汁。

消委會測試市面30款預先包裝米製麵食，當中超過17款樣本檢測出的營養素含量與標籤不符。（消委會圖片）

一般認為吃白飯比米線、河粉較易致肥，然而控制食量才是關鍵。譬如減肥人士，想用米粉代白飯，進食1份56.2克的乾米粉會攝入約200千卡，而1碗白飯約260千卡，撇取油、鹽、醬、糖的調味，米粉是很不錯的選擇。但如果不夠飽需進食2份乾米粉，所攝入的熱量顯然比吃1碗白飯高。自己煮米線，若進食1份約202克的保鮮米線有285千卡，這明顯地高於1碗白飯。至於，麵食附有的調味粉，不是完全不能用，若以此作為湯底，的確會增加脂肪和糖的攝入，因此減少使用分量及避免飲湯，純粹調味更可取。

減肥人士想用米粉代白飯，可進食1份56.2克的乾米粉，攝入約200千卡，比1碗白飯約260千卡為低。（消委會圖片）

米粉含鈉少於麵？檢測7樣本超標

攝取太多熱量會引起肥胖，而虛胖即水腫問題，是由攝取太多鈉質所致。米製麵食品的鈉含量也不宜忽視，是此檢測中發現「Bich Chi Tapioca rice sticks」乾金邊粉樣本的鈉含量，與標示值相差逾41倍，與標籤資料不符。「膳府Rice Noodles」每100克含723毫克屬鈉，歸類為「高鈉」食品（每100克固體食品含超過600毫克），若食用1份不連湯的，已達世衞建議成人每日應攝取少於2,000毫克鈉上限約3成半。

按圖看7款樣本檢出的鈉含量高於標示值的120%，超出有關條例的規管容容忍範圍，消費者或會因不準確的標籤標示值而在不知情的情況下攝入較多的鈉，以下樣本已交予食安中心跟進︰

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上述的喜越河粉Rice Noodle、Bich Chi Vina Noodle和Bich Chi Tapioca rice sticks的情況最嚴重，Bich Chi進口商表示已即時與代理及工廠聯絡及跟進。

河粉高脂減肥不可吃？

河粉一向予人肥膩感覺，是此測試預先包裝乾河粉的脂肪含量，結果卻顯示全部樣本的總脂肪含量由每100克0.2至1.5克，全部符合《食物及藥物（成分組合及標籤）規例》「低脂」食品的定義（每100克固體食物含不超過3克總脂肪），乾河粉樣本的脂肪平均含量為每100克0.8克。預先包裝乾河粉通常沒有添加油，因此脂肪含量不高，但粉麵店吃到的濕河粉在製造時或許會於表面掃油，使口感軟滑，才令脂肪含量及熱量增加。

米粉含砒霜駭人即時致癌？

最後，消委會強調各款預先包裝米製麵食樣本檢出的金屬污染物含量不高，消費者在正常食用下，不會影響健康。若消費者長期大量進食無機砷（俗稱砒霜）含量較高的食品，例如受污染的貝類及白米，才可能構成健康風險。以砒霜檢出量最高的樣本「源順有機白米米粉」計算，5歲小童每日食6碗；體重60公斤的成年人每日食20碗米粉（煮熟後）便會攝入BMDL0.5的無機砷才可能誘發肺癌。

消委會評測5星米製麵食品

米粉、米線等均是家中儲糧，是次消委會評測有12款樣本獲5星評級，檢測範圍全部及格，沒發現超標。以下清單在選購時或可參詳（售價由低至高排列）︰