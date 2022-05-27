炒蛋補鈣｜沙律醬炒蛋香甜更鬆軟　全因一種調味料鈣吸收倍增！

夏天汗如雨下，體內的鈣質隨汗水流失，會令身體感到疲勞。日本營養師指出攝取蛋白質可防止中暑及減輕疲倦感。同時要留意補鈣，不一定只喝牛奶，吃炒蛋也能補鈣，只要在炒蛋中加入一樣常見的調味料，使身體鈣吸收率上升1.2倍，製作方法簡單，而且十分美味及鬆軟。



蛋白質豐富 高野豆腐非一般凍豆腐

日本健康節目《幫緊你醫緊你》中，日本註冊營養師麻生麗美指出，夏天裡應多攝取蛋白質以防止中暑，身體也不易覺得疲勞。她推介吃高野豆腐，即是凍豆腐。不過，高野豆腐和其他凍豆腐不同，在生產時脫水後會經乾燥處理，被放在超市的乾貨架上。它的質地非常密、孔洞很小，即使浸泡後還是很有彈性，不太會碎裂，如海綿般的高野豆腐和很多食材都能夠搭配。

高野豆腐和其他凍豆腐不同，在生產時脫水後會經乾燥處理，被放在超市的乾貨架上。（iStock）

創意食法 豆腐代方包做三文治

麻生麗美營養師推介高野豆腐的創意食法，用牛油煎香已浸發的高野豆腐，用來代替方包，配搭蛋沙律製成三文治。雞蛋同樣是蛋白質豐富的食物，麻生麗美營養師提到在夏天時經常流汗，人體的電解質會隨汗水流失，常見的礦物質如鈣、鎂、鈉、磷和鉀都是人體主要的電解質，因此在夏日飲食上要多補充鈣、鎂、鉀等營養素。

日本註冊營養師麻生麗美推介高野豆腐蛋沙律三文治，適合在夏天汗流浹背下食用以補鈣質流失。（《幫緊你醫緊你》截圖）

炒蛋加沙律醬增鈣吸收？只因一種成分

平日在炒蛋時可考慮加入沙律醬（蛋黃醬），由於沙律醬中有醋的成分，醋可以提高雞蛋中的鈣質，使吸收率上升1.2倍。同時，沙律醬的油及醋會包住雞蛋的蛋白質，避免蛋質變硬，令炒蛋的鮮嫩度更高。

炒蛋時可考慮加入白醋，它可提高雞蛋中的鈣質，使吸收率上升1.2倍。（《幫緊你醫緊你》截圖）

記者之前亦實試過用沙律醬炒蛋，比較用淡忌廉、牛奶、乳酪或原味（只加少許鹽）炒蛋，的確更鬆軟，質感較輕，並帶少少香甜，猶如吃日本玉子，風味最特出，相比用大量淡忌廉也更健康，沙律醬可說是烹調更美味炒蛋的秘密武器。

沙律醬炒蛋製作簡單，沙律醬更可說是烹調更美味炒蛋的秘密武器。（尹嘉蔚攝）

沙律醬炒蛋做法簡易 香甜鬆軟富層次

如果沒有沙律醬，其實用少許白醋代替也可，在拂蛋時加入一些白醋，使蛋液入鍋時保持柔軟，能增加風味，也可除掉些許蛋腥，加入的醋不用太多，否則酸味很重。

按圖有沙律醬炒蛋的做法︰

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打開兩隻雞蛋入碗內，可加少許鹽，擠入沙律醬，拂勻雞蛋，備用。然後，用大火加熱油鑊至微溫後，轉中火，倒入蛋漿，先加熱片刻。當炒蛋開始定型時，用鏟將蛋由外往內推，見炒蛋約8成定型了，或加熱到自己喜歡的軟硬度後，熄火上碟。這樣炒出來的蛋，帶有蛋褶的口感，有光澤的地方是半生熟，味道及層次豐富，吃起來很鬆軟，並帶有些少香甜味。

美味炒蛋的秘密武器是什麼？ 沙律醬 （蛋黃醬） 增加雞蛋的鈣質吸收率可加入什麼？ 白醋 加白醋炒蛋有什麼好處？ 炒蛋加入一些白醋，使蛋液入鍋時保持柔軟，能增加風味，也可除掉些許蛋腥，加入的醋不用太多，否則酸味很重。

參考資料︰J2《幫緊你醫緊你》EP68