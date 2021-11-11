煮白飯貼士｜煮飯不要只加水　多加2種材料鬆軟亮澤好吃不黏鍋

以往聽聞加冰塊可使白飯更鬆軟可口，有入廚愛好者分享加入兩樣常用的調味料一起煮飯，飯質香甜鬆軟，甚至可媲美餐廳的水準，而其中一種調味料更指有助降血壓。



洗米非洗衣服 輕鬆搓洗洗走異味灰塵雜質

煮白飯看來好簡單，但其實也不困難，是一學就識的事。緊記洗米不必像洗衣服般大力濯洗，輕鬆搓洗一遍，過多一、兩次清水清洗已夠。洗米目的旨在洗走異味，因糙米被磨去米糠變成白米後，外層的脂肪跟蛋白質暴露於空氣中，容易變質酸化產生異味。其次，是洗掉白米外層的灰塵和雜質。

洗米不必像洗衣服般大力濯洗，輕鬆搓洗一遍，過多一、兩次清水清洗已夠。（VCG）

大力洗米壞處

大力沖洗米粒，反而容易造成米粒的養分流失，當中的維他命B雜屬水溶性纖維，纖維可溶於水。其次，米粒的澱粉質會被溶出，米粒或會爆裂，煮好的米飯變得黏稠。

按圖參考洗米的方法及要注意的地方︰

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珍珠米煮前宜浸30分鐘 泰國米不宜浸免失彈性

洗畢白米，浸米與否按個人的喜好。以往消委會教大家煲飯，建議煮米前，用溫水浸米30分鐘或用冷水浸2小時，令米粒充分吸收水分，並讓米內的澱粉酵素令澱粉較易轉成游離糖，增加飯粒的甜味。

但這方法並非適用於所有米種，浸米只適用於日本的珍珠米、糙米及紅米等。日本珍珠米屬於短米，米形圓潤短小，將珍珠米在冷水浸半小時，讓米粒吸飽水，煮出來的米飯更飽滿。糙米及紅米的米糠未被磨掉，浸約4至8小時後煮飯，水量可酌量減少，否則飯會過爛。至於，香港人常吃的泰國米屬瘦身米，黏性較弱，吸水力良好。浸米後將失去韌性、易斷及黏糊，失去泰國香米的彈牙特性。

日本珍珠米屬於短米，米形圓潤短小，將珍珠米在冷水浸半小時，讓米粒吸飽水，煮出來的米飯更飽滿。（VCG）

米飯鬆軟色亮不黏鍋 靠醋和熟油

舉例煮泰國米，將米放入電飯煲，加水，米︰水比例參考1：1.2，不要心急閂蓋，往裡加入一茶匙白醋拌勻，加醋不會令白飯變酸，反而使米飯更有筋道、更香、顏色更透，同時可略為延長剩飯的壽命，不易變餿。第二樣加入的熟油拌勻，例如是花生油、麻油，煮起的飯味更香，色澤更潤亮。然後按鍵煮飯，烹調時間完成，別急於打開蓋，讓米飯燜五分鐘左右，使味道更香甜。

按圖有步驟說明︰

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醋助降血壓 煮飯煎蛋皆鬆軟

醋不止令米飯煮得更香更可口，它還有另一個作用，保持血管健康。據日本醫生渡邊尚彥於J2節目《幫緊你醫緊你》中解釋，醋對於降血壓有不錯的效果，渡邊醫生經常量度及監察自己的血壓情況，他指出將醋加入飲食，有明顯的降血壓功效。

日本醫生渡邊尚彥指醋對降血壓有不錯的效果。營養師安中千繪表示1天吃1湯匙。（《幫緊你醫緊你》截圖）

此外，每日飲1湯匙檸檬汁也助降血壓。節目中營養師安中千繪也認同醋對身體有益，1天吃1湯匙，可以將醋成為調味料，分散在各款料理中。舉例將1茶匙醋混入兩隻雞蛋內拂勻，即使不加鹽亦可，然後煎熟享用，醋的酸味變淡，雞蛋變得鬆軟可口。

將醋成為調味料，加入煎蛋享用，雞蛋鬆軟可口。（《幫緊你醫緊你》截圖）

參考資料︰美食彩味YouTube/《幫緊你醫緊你》