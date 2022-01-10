入廚貼士｜煮蛋花湯必學揀蛋拂蛋倒蛋液4貼士　蛋花軟嫩一絲絲

蛋花湯，相信大家都喝過。一絲絲的蛋花，一些些的蔥花，幾粒鹽，成就了家常靚湯。它可算是糧尾恩物，又算是懶人絕技，食材只需雞蛋、青蔥、水/雞湯、鹽，成本有限，準備又方便。想蛋花飄浮如雲朵般，有些小技巧可以令蛋花湯更誘人。



如何選靚雞蛋？

蛋花的口感軟嫩，每一口都喝到蛋花。蛋花湯成功的第一步，先挑好的雞蛋。挑蛋時看看蛋殼，蛋殼愈厚，表面粗糙，可能是母雞第一次下的蛋，這些蛋煮起來香氣更濃。

蛋殼愈厚、表面又粗糙，這些蛋煮起來香氣更濃。（Pixabay）

如何切蔥最恰當？

青蔥要揀表面翠綠，帶有粉狀感覺的蔥較新鮮。洗過的蔥要徹底瀝乾水，或用廚房紙拭乾，乾爽的青蔥，口感才清爽，切蔥花時也更俐落。幼細的蔥花，大約0.3厘米，無論滾湯、煮粥、裝飾也好看，入口時的辛味亦不會太嗆喉。當然切蔥花的時候，不會用間尺邊度邊切，0.3厘米只是約數，不要太粗粒，也不要太細而斷開就叫恰當。

表面翠綠，帶有粉狀感覺的蔥較新鮮。（Pixabay）

若想蛋花湯的味道更濃，大可用雞湯、上湯來煮；不然，用清水加鹽及其他調味料已夠。既是糧尾的恩物，用清水就是最好的材料。

準備好材料，先拂雞蛋，別小覤拂蛋的重要性，打蛋一定要夠勻，不要見到蛋白，這樣才不容易結塊。加一些白醋，可使蛋液下鍋時保持柔軟，並能增加風味，也可除掉些許蛋腥。拂蛋時要順着一個方向拌打，才不會打入太多空氣。

拂蛋時要順着一個方向拌打，打蛋一定要夠勻，不要見到蛋白，這樣才不容易結塊。（資料圖片）

來到這步，可能大家已準備將蛋液落到滾水裡。暫時將蛋液放到一旁，先在煮開的上湯/清水裡，加入粟粉水拌勻勾芡令湯的質感更稠身。大家都知勾芡的重要，但蛋花湯的芡不宜打得太厚、太硬，否則可能變成粟米斑塊的粟米汁了。煮蛋花湯宜用薄身的琉璃芡，建議1茶匙的粟粉或生粉（馬鈴薯澱粉製成）混合2湯匙水拌成粟粉水，搭配600毫升的上湯或清水滾湯即可。謹記當粟粉水下鍋前需先拌勻，一來避免水粉分離，二來使下鍋後更易攪散。

按圖看煮蛋花湯步驟︰

當上湯/清水再次煮滾後才落蛋液，如果水未夠滾，蛋液容易混濁成一大片，不能成蛋花。落蛋液的動作要夠慢，使蛋液緩緩下墜，給足夠的時間攪散成一絲絲的蛋液。一手倒入，一手持湯勺以順時針方向不斷攪動，使蛋液均勻散開。

成功的蛋花湯，一絲絲的蛋花口感軟嫩。（資料圖片）

湯又再滾起，加入鹽、白胡椒粉等調味，並攪拌均勻。調味不要太早，當食材融合了，湯的味道會更明顯，先試一試味，不夠才下額外的調味料。最後下蔥花，並馬上熄火，蔥的辛香味會最濃；加入些少麻油可以提香。

按圖有煮好喝的蛋花湯重點︰

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雞蛋及落蛋液方面的4個重點︰

1.蛋殼愈厚，表面粗糙，香氣更濃。

2.拂蛋均勻，不易結塊，加白醋，蛋液柔軟。

3.拂蛋時順一個方向拌，不會打入太多空氣。

4.一手倒蛋液，一手持湯勺以順時針方向不斷攪動，使蛋液均勻散開。



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