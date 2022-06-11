煮蜆貼士｜台媽絕招加1物餵蜆吐沙隻隻飽滿噴汁！生粉替代得唔得?

蜆、花蛤等雙殼貝類海產吐沙的有效方法有四個，鹽水中加點油是應急的方法，催促貝類吐淨沙子，吐淨了才能烹調出乾淨美味的海鮮佳餚。有一位台灣媽媽更有獨門絕招將蜆變得肥滿多汁，營養爆棚。此特殊方法讓她的女兒看到後感到匪夷所思，亦令網民紛紛驚呼︰「真的、假的？會去試！」引發熱議。



台灣一名女網民曾在社交平台上分享她媽媽將蜆泡在奶粉水裡，用奶粉水取代清水，好像餵蜆喝奶一樣，煮起的每隻蜆也超級肥美，咬破時還會「噴汁」。女網民說餵蜆吃奶是她媽媽的獨門絕招，首先將蜆泡在鹽水，撒入適量的奶粉攪勻，靜候2至3小時，蜆開始吐沙兼喝奶。

用「奶粉水」取代清水，煮起的每隻蜆也超級肥滿？（龔嘉盛攝）

網友看完帖文後紛紛驚嘆︰「真的、假的？」「煮出來會有奶味嗎？」

女網民回應︰「很肥是真的！」以往她的媽媽也沿用餵蜆飲奶的方法，每次都煮出又肥又美味的蜆湯，認為方法管用，泡過奶粉水的蜆變得飽滿之餘，吃起來非常多汁，又不會有特別的奶味。其他網友則表示︰「我真的會去試喔！」「大開眼界！」「成本很高，要吃完。」「那應該泡雞精！這樣蛤蜊會比較有營養！」「用太白粉（生粉/粟粉）也可以。」「我有聽一個專門賣蛤蜊的攤販說過，他也是這樣處理的！」等等。

台灣一名女網民曾在社交平台上分享她的媽媽有煮蜆的獨門秘方，會將蜆泡在奶粉水裡吐沙及喝奶，每次也煮出又肥及美味的蜆湯。（爆廢公社FB群組）

不過，亦有網友對蜆能否在奶水中吐淨沙子存有疑慮，而貝類海產的沙子主要是來自兩處，一是存在沙囊裡，一是存在殼裡。撇除將蜆變肥滿的偏方，事實上有效地讓蜆、花蛤等吐沙的方法有四種。但是，不管用哪種方法，吐完沙的蜆、花蛤要盡快烹調，不能再冷藏存放以保持食材新鮮。

按圖看蜆、花蛤等貝類海產吐沙的有效方法︰

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吐沙之外，水產除腥也十分關鍵，在烹調前用薑水或薑片、大蔥、白胡椒粉先醃它們10分鐘左右，相比用料酒除腥的效果更佳。

吐完沙的花蛤、蜆等要盡快烹調，不能再冷藏存放以保持食材新鮮。（黃舒慧攝）

參考資料︰中時新聞網/TVBS/CCTV中國中央電視台YouTube

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