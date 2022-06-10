荔枝｜網民稱荔枝葉清濕解毒中醫證功效但勿用！荔枝核煲水更好？

踏入夏季，荔枝碩果香甜，生果檔端出新鮮荔枝販賣。有網民發文指在荃灣的一間生果檔買荔枝要求「走枝」被拒，引來熱議。其中有人留言荔枝枝葉是寶，有清濕解毒之效，可用作煲湯材料。到底枝葉是否真如網民說的「有用」？記者訪問了註冊中醫師倪詠梅拆解迷思。



荃灣果檔買荔枝「走枝」被拒 網民稱枝蒂保鮮防蟲

有網民在「荃灣人」Facebook群組分享在荃灣楊屋道街市對面的生果檔買荔枝，事主認爲買一大紮連枝荔枝不划算，故向檔販表示「我係買荔枝唔係買樹枝」，但最終不獲理會。不過一眾網民反對事主的觀點，紛紛認為荔枝連枝更能保鮮和防止荔枝肉氧化變爛，而且枝葉並不十分重，一起秤也不會佔太多重量。

有荃灣街坊稱在楊屋道一生果檔購買共值40元的荔枝時，認為連着枝葉的荔枝不夠抵買，要求檔主「走枝走葉」遭拒，引來網民討論。（fb「荃灣人」圖片）

荔枝葉清熱解毒 中醫卻不建議使用

記者細看每一個留言，最吸引眼球的是「荔枝葉清濕解毒，唔好嘥，煲湯飲埋佢。」出於好奇心的驅使下便向中醫查證。註冊中醫師倪詠梅稱荔枝葉的確有清熱解毒的作用，可治療足部及耳後潰瘍，但並不建議市民使用。

荔枝葉性味辛、苦、涼，有清熱解毒功效。根據醫書《生草藥性備要》、《泉州本草》所說，荔枝葉以外敷為主，用作治療足部及耳後潰瘍，並沒有提及可用作煲湯。倪醫師稱荔枝葉屬少用的藥材，一般藥房都不會買到，一直以來都視作「山草藥」、地方用藥存在。

荔枝葉性味辛、苦、涼，有清熱解毒的作用，一直以來都視作「山草藥」、地方用藥存在。（姜庚宇攝）

荔枝核行散滯氣 煲水飲改善乳腺纖維瘤

倪醫師稱荔枝核的好處也不可忽視，因大的荔枝核曬乾後便成了好藥材。荔枝核味辛、微苦，性溫。歸肝、胃經。根據《本草綱目》有行散滯氣、治婦人血氣痛之用，主治疝氣痛（即小腸氣痛）、女性血氣不通的痛症，如經痛、產後腹痛等。一般用於寒性體質，即怕冷多於怕熱，疾病於天冷時惡化的人士。

荔枝核味辛、微苦，性溫。歸肝、胃經。女士煲水飲用改落乳腺結節。（VCG）

荔枝核有「散結」的功效，女性的乳房結節如乳腺纖維瘤、乳腺增生，都可以飲用荔枝核水來改善。每次用10-15克，大概3-5粒。

請按圖看中醫推薦的荔枝核茶飲：

註冊中醫師倪詠梅就荔枝枝葉功效給予建議及資料。（受訪者提供）