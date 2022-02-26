咖啡熱量｜營養師揭這款咖啡連喝30天胖2.4kg　邊款提神熱量低？

上班族在上班時間喝杯咖啡提神，或是純粹享受咖啡的美好，不過喝了風味獨特的特調咖啡，也可能讓你的腰圍直線上升。



台灣營養師余朱青分享，僅加水的美式咖啡熱量僅23Kcal，然如果你愛喝風味特別的咖啡，例如加了牛奶的拿鐵咖啡，熱量就高了起來；咖啡界的「熱量王」並非加了香草、焦糖的「焦糖瑪奇朵」，熱量為361Kcal；而是加入可可粉的朱古力咖啡，熱量高達605Kcal！

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加朱古力的Mocha熱量 是焦糖瑪奇朵的2倍！

台灣營養師余朱青表示，咖啡粉本身熱量低，讓熱量暴增的，都是加入咖啡裡的「添加物」，例如拿鐵咖啡是濃縮咖啡加牛奶。以朱古力咖啡作為例，裏面添加的牛奶和朱古力就大大增加了熱量，若是連續喝30天，熱量就高達18150kcal，換算成體重，大約會增加 2.4公斤的重量。

余朱青強調，儘管咖啡可以提升代謝力，但若挑選熱量過高的咖啡，提升的代謝力也遠遠落後變胖的速度啊！同時，營養師也為民眾整理出各式常喝咖啡的熱量（1杯的單位皆為 500 ml）：

▸摩卡咖啡：1杯／605kcal

▸焦糖瑪奇朵：1杯／361kcal

▸拿鐵咖啡：1杯／256kcal

▸意式泡沫咖啡：1杯／200kcal

▸美式咖啡：1杯／23kcal



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需要經常喝咖啡的民眾 營養師建議可以選美式

余朱青建議需要經常喝咖啡的話，可以選擇美式，因為美式咖啡為濃縮咖啡加水稀釋而成的，熱量非常低，在提神之餘，也不用擔心會替身體帶來多餘的負擔。

余朱青也提醒，咖啡雖然可以提神、幫助代謝，但若是有：心血管疾病、心律不整、腸胃病、長期失眠的患者、孕婦、孩童，最好減少或不要飲用含有咖啡因的飲品。

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【本文獲「NOW健康」授權轉載。】