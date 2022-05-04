減肥｜吃炸物難致肥9秘訣炸雞配咖啡更好　1種粉代麵粉炸物減吸油

怕肥的人，可能聞油色變，但油脂是身體極為重要的營養。日本健康節目《幫緊你醫緊你》講到油炸食物的秘技，吃了不易太肥，也能預防老化。



人體每個細胞外層都包裹著脂膜，而油脂就是構成細胞膜的重要成分。只要油分攝取得宜，可以為身體帶來很多益處，幫助保持健康和年輕，不易老化，令皮膚光滑及增強抵抗力，還有助預防認知障礙症。日本秋津壽男醫生表示油炸食物本身無害，油是重要的營養素，問題是用油的方法錯誤，或用錯方式攝取，令吃油致肥，甚或成為動脈硬化及加速老化的原因。

留意食物吸油率 炸蔬菜比炸雞高120千卡

大家吃日式料理、韓國料理時，既想吃香脆的油炸食物，又想盡量減少熱量吸收，以下三種食物，大家會認為唐揚炸雞的熱量最高嗎？事實是天婦羅蔬菜餅的卡路里比炸雞多出120千卡。日本營養師伊達友美解釋，原因是食物的「吸油率」不同，這個也是吃油炸食物不易肥，也能預防老化的要點。吸油率指食物在烹調後，依附在食物上的油所佔比例，炸雞的吸油率只有4%，天婦羅蔬菜餅的吸油率卻高達42%，即是本身有100克的蔬菜餅，完成油炸後多出42克油脂。

（左至右）唐揚炸雞、炸薯餅、天婦羅蔬菜餅的熱量比較。（《幫緊你 醫緊你》截圖）

日本營養師赤石定典解釋天婦羅蔬菜餅吸油率高的原因，主要是麵衣的分量多，蔬菜含大量水分，水分受熱蒸發的同時，油分會走入食物裡填補，所以炸蔬菜餅的吸油率極高，熱量隨之上升。

按圖了解各項常見的油炸食物吸油率︰

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粘米粉比麵粉更適合做麵衣 更鬆脆吸油更少

日本營養師伊達友美表示在家烹調炸蔬菜餅，也可以使它們變得較健康，一般人用麵粉或天婦羅粉做麵衣，其實用粘米粉更理想。粘米粉的吸油率約21%，比天婦羅粉的38%，低接近一半，卡路里也大大減少，還會令麵衣更鬆脆，香脆的口感維持更久。

粘米粉比麵粉更適合做麵衣，吸油更少之外，令炸物更鬆脆。（《幫緊你 醫緊你》截圖）

厚切降低食物吸油率 優於切條切片

油炸食物的代表也少不了快餐店中的炸薯條、炸雞，細/中薯條一包約392千卡，炸雞一件約239千卡。想減少油炸薯仔的熱量，透過「切」的方法來解決。隨意的滾刀切塊，相比幼細的切條，減少切面的總面積，大大降低了食物的吸油率，切塊只有2%、切條4%、切薄片卻有15%。

將食材厚切，減少切面的總面積，大大降低了食物的吸油率。（《幫緊你 醫緊你》截圖）

維他命B2助油脂轉成能量易燃燒

其次，進食油炸食物後，身體能燃燒大量脂肪，有助抵銷致胖的風險。日本中山久德醫生指出吃油炸食物的同時吃維他命B2豐富的食物，包括雞蛋、杏仁、菇菌等，可以將油脂變為能量更易燃燒。不要和酒精一同食用，舉例說，炸雞和啤酒是很差的組合，因為肝臟會先分解酒精，然後才到油脂，換言之酒精讓油脂更易浮面，使身體更易吸收油分，致肥的危機更大。如果還是最愛邊吃炸雞，邊喝啤酒的話，同時吃水溶性纖維多的食物，例如蘋果、海帶，纖維會阻礙酒精及油分被身體吸收。還有，吃完油炸食物後喝黑咖啡、茶類，當中的綠原酸，可抑制脂肪吸收，也能助燃燒脂肪。

吃油炸食物的同時吃維他命B2豐富的食物，可以將油脂變為能量更易燃燒。（《幫緊你 醫緊你》截圖）

米糠油炸食物 不易氧化變膱更香脆

炸好的食物要盡快吃，因為油炸食物會氧化，常吃氧化了的油會加速皮膚及身體機能衰退。如果利用橄欖油、米糠油，它們的油酸（抗氧化物）及維他命E較多，氧化的速度慢，令炸物不易腐敗，從而進食後降低對皮膚及心臟的負面影響。而且，用米糠油炸食物會令麵衣更香脆，鬆脆度也維持更久。

按圖總結吃油炸食物不易致肥及衰老的9大秘訣︰

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1.減少吃炸蔬菜的菜式，因為炸蔬菜的吸油率極高。

2.用粘米粉代替天婦羅粉或麵粉，粘米粉的吸油率低得多，還令麵衣更脆。

3.減少食材切面的總面積，降低食物的吸油率。

4.同時吃維他命B2豐富的食物，包括雞蛋、杏仁、菇菌等，將油脂變為能量更易燃燒。

5.油炸食物不宜和酒精配搭，酒精讓油脂更易浮面，使身體更易吸收油分。

6.同時吃水溶性纖維多的食物，阻礙酒精及油分被身體吸收。

7.吃完油炸食物後喝黑咖啡、茶類，當中的綠原酸抑制脂肪吸收，並有助燒脂。

8.炸好的食物要盡快吃，避免氧化，常吃氧化了的油會加速皮膚及身體機能衰退。

9.用橄欖油、米糠油，當中的油酸及維他命E較多，令油炸食物氧化的速度減慢。

資料來源︰J2《幫緊你 醫緊你》