咖啡好處｜研究指黑咖啡降心臟病風險日飲幾杯？7好處減認知障礙

喜歡喝黑咖啡（齋啡）的人應該感到高興，最新研究指每天喝2至3杯黑咖啡，可以保持心臟健康，減少患心臟病的風險，從而延長壽命。



每天喝2至3杯黑咖啡 降低心臟病風險10%至15%

心血管疾病是世界頭號殺手，每年奪去大約1790萬人的生命。澳洲墨爾本 Baker Heart Institute資深研究作者 Peter Kistler教授說明，這項研究在十幾年內追踪英國40萬多人，發現每天喝2至3杯的人，患冠心病、心臟衰竭、心律問題或因任何原因死亡的風險下降了10%至15%。

美國研究發現每天喝2至3杯的人，患心臟病或因任何原因死亡的風險下降了10%至15%。（Unsplash）

咖啡豆含逾100種植物化學物 抗炎抑制自由基

黑咖啡可以加快心率，有些人擔心喝咖啡會引發或惡化某些心臟問題，但數據表明，每天喝適量齋啡，能視為健康飲食的一部分。研究人員指，咖啡豆中含有超過100種營養豐富的植物化學物質，有助抑制自由基傷害細胞和炎症，改善胰島素敏感度和新陳代謝。飲少於2杯或多於3杯的受試者，心臟健康的表現不如喝兩至三杯的人士。而每天喝1杯黑咖啡的人，因中風或心臟病而引起的死亡風險為最低。無論受試者的運動、飲酒、吸煙、糖尿病和高血壓等生活習慣和健康情況如何，黑咖啡都能顯著降低對心臟健康的風險。

每天建議300毫克咖啡因是攝取上限，大紉是2至3杯espresso及1杯標準美式咖啡的量。（Pixabay）

建議每日上限300毫克咖啡因 約1杯標準美式咖啡

不過，研究未有指明每杯容量及咖啡內含的咖啡因分量如何。營養師王敏寧（Mandy）在受訪時解釋，咖啡當中的咖啡因，如果攝取過量會引致鈣流失，每天建議300毫克咖啡因是攝取上限，通常1份（杯）濃縮咖啡（espresso）有*100毫克咖啡因，每天2至3份espresso已達上限。美式咖啡會加入熱水，舉例以連鎖咖啡店1杯標準（tall size約350毫升）美式咖啡，內有3份espresso加水，便已達成人咖啡因每日攝取上限。按個人對於黑咖啡味道的喜好，可以將3份espresso加水分散成2-3杯齋啡也是理想的選擇。

從以往的研究還發現，喝黑咖啡與有助抗擊癌症、失智症、糖尿病和抑鬱症之間均存在聯繫。按圖了解喝黑咖啡7大好處︰

+ 3

1.減少患心臟病風險。

2.助預防前列腺癌。

3.提高大腦注意力及警覺性。

4.降低患上認知障礙症風險。

5.令甜點嘗起來更甜，減少抑鬱感或額外甜食渴求。

6.刺激棕色脂肪細胞，更有效燃燒卡路里。

7.提高有氧運動表現。



*咖啡、奶茶及茶的咖啡因含量估算，按不同的餐廳，製作飲品的方法均有分別，數據以平均值計算。

參考資料︰American College of Cardiology/Study Finds

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