揚州炒飯｜網民驚見蝦仁黑線遭嘲笑　挑蝦腸2大方法防攝重金屬！

揚州炒飯都可引起熱議？近日，有網民分享自己買的外賣揚州炒飯，當中有隻蝦仁驚見黑線，詢問大家是否正常。豈料引來一眾網民反嘲「睇得出樓主唔識煮飯」，心水清的網民當然知道那條黑線是蝦腸，若在家中烹煮蝦仁、蝦時，可以如何快速挑蝦腸？



日前，有網民在Facebook群組「中伏飲食報料區」發帖，指外賣的揚州炒飯內發現其中一隻蝦仁有條黑線，純粹好奇想問問是否正常。一眾網民在解答問題前，先反嘲樓主「是否未曾下廚」、「樓主平時食開高級料理，呢啲平民嘢未食過，唔好話佢啦」、「睇黎樓主無幫屋企人煮過飯」等。

網民分享自已買的外賣揚州炒飯，當中有隻蝦仁驚見黑線，詢問大家是否正，豈料引來一眾網民反嘲。（圖片來源：FB@中伏飯食報料區）

有網民嘲笑同時亦有網民替樓主抱不平，認為「唔識問吓好正常，無人出世咩都識，未接觸過就未必有呢方面嘅智識。」細心的網民則為樓主解答問題，蝦仁身上的「黑色物體」其實是蝦腸，凍蝦仁多數有腸，除非高級食肆用新鮮貨，否則一般難免有蝦腸。

蝦腸容易積聚重金屬 快速挑蝦腸2大秘訣

蝦腸是蝦排出消化物的管道，很多人形容那是蝦屎，容易積聚重金屬，因此不建議食用。蝦腸黑漆漆，煮熟後難以剔走，變相被逼把髒物「食落肚」。因此自煮的話都建議先將蝦腸挑走。蝦腸位置在蝦的背部，較髒的呈黑色，較乾淨的顏色淡、近乎透明。骯髒與否，視乎蝦的生長環境，一般來說，蝦的體積大，蝦腸也較粗。蝦腸有時候會帶苦，挑走了便不會影響到蝦的味道，吃起來亦格外鮮甜且美觀。

一般而言蝦的體積愈大，蝦腸愈粗：骯髒與否，視乎蝦的生長環境。（資料圖片）

方法1是不剝殼法；方法2是開背法，若然菜式需採用蝦仁的話，可選開背法確保蝦腸能夠清除乾淨。

請按圖看快速挑蝦腸2方法：

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快速挑蝦腸2方法：

1. 不剝殼法

好處：保持蝦殼完整無損。

壞處：用力過猛會把蝦腸弄斷。



2. 開背法

好處：蝦腸能夠清除乾淨。

壞處：較費時、破壞蝦殼。

