剝蝦殼貼士｜4秒剝蝦殼只需掌握一個位置　免刀乾淨利落蝦肉完整

剝蝦殼，對大部分人來說是一件苦差，為免麻煩甚至寧捨鮮蝦，改吃雪藏蝦。不過，日本一位海洋科學教授則基於蝦的身體結構，教授了4秒剝蝦殼的秘技，外殼跟蝦肉一拉便分離，超簡單！



製作蝦料理時，不外乎選擇將蝦原隻烹煮或是去殼成為蝦球，可是剝蝦殼的步驟最令人懊惱，新手或會在去殼的過程將蝦肉變得岩岩巉巉，不完整，或需花上不少時間才將所有蝦殼去掉。然而，日本東京海洋大學海洋科學部今田千秋教授曾在節目中教授4秒剝蝦殼的方法，蝦殼及蝦肉完整無缺，留下來的蝦頭蝦殼更可以用作熬蝦湯之用。

剝蝦殼時最怕遇到剝到一岩一巉，蝦肉不完整。（節目截圖）

請按圖看4秒剝蝦殼步驟：

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4秒剝蝦殼步驟

東京海洋大學海洋科學部今田千秋教授在節目中介紹4秒剝蝦殼的方法。今田教授指出當蝦彎曲身體時，外殼與蝦肉之間是有隙縫。因此只要將手指放入隙縫間，一拉便可以將蝦殼剝掉。

步驟1｜將蝦彎曲，尋找蝦殼第3節的位置。蝦殼第3節位置是與蝦肉之間最多空位。

步驟2｜將2隻手指放入第3節位置。先用陰力向前拉，將前半的蝦殼拉出。後半的蝦殼亦用陰力向後拉。

步驟3｜將蝦腳一同剝掉，即成。



急凍蝦正確解凍法

蝦當然選擇愈新鮮的愈鮮甜，怕麻煩的可以選擇用急凍蝦取締，冷凍過的鮮蝦在烹調前要解凍是必然的步驟，然而解凍方法不妥當，會大大影響蝦的口感。錯誤的解凍方法，不止可引致蝦肉變霉、軟爛，更可能導致細菌滋生，引起食用安全疑慮。

入廚貼士｜急凍蝦在雪櫃解凍超錯！正確解凍法只得1個....

請按圖看急凍蝦正確解凍法：