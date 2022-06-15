消委會方包｜嘉頓馬莎麵包低脂高纖Simplylife低糖防霉3招放雪櫃?

消委會測試市面的28款預先包裝白方包和麥方包。方包是日常生活中的常餐，有關方包健康的話題不絕於耳，以往我們也就方包的營養，例如麥含量、鈉含量、脂肪等訪問營養師意見。在是次消委會檢測當中，我們分別挑選5款屬最低鈉、低脂、低糖及高纖的方包，為想減肥、抗水腫又能維持飽腹感的族群快速挑出理想選擇。



沒有樣本屬高鈉、高脂、高糖

消委會測試了市面的28款預先包裝白方包和麥方包樣本，包括14款白方包、14款麥方包，每包售價介乎$8.5至$39，雖然兩者在價錢上相差7倍，然而售價最平的樣本在測試中的營養素含量獲4分，如奇華每包$8.5；最高售價樣本在營養素含量只得3.5分，如Don Don Donki 每包$28.9。28款樣本當中沒有樣本屬「高鈉」、「高脂」或「高糖」。

消委會測試28款方包樣本，當中沒有樣本屬「高鈉」、「高脂」或「高糖」。（尹嘉蔚攝）

5款最低鈉麵包 減鹽攝取抗水腫

不過，樣本的整體平均鈉含量比較4年前同樣測試為高，是次測試發現每100克鈉含量最高樣本，只吃2片所攝入的鈉，已佔世衞建議一般成人每日攝取上限逾20%。如果配芝士或火腿等較高鈉的食物製作三文治，消費者不知不覺攝入更多鈉質，不利健康，攝取過量的鈉，可能會增加患上高血壓、心血管疾病及中風的風險。

按圖看5款最低鈉麵包（以每片鈉含量計算）︰

+ 1

5款最低脂麵包 嘉頓馬莎Simplylife

有5款樣本每100克檢出的總脂肪含量不超過3克，達《食物環境衛生署食物安全中心規例》所訂「低脂」食品的定義，它們分別為「Bread Pantry」、「simplylife」、「馬莎」、「Bakers’ Choice 」和 「嘉頓」。

按圖了解5款最低脂麵包（以每片總脂肪計算）︰

+ 1

5款最低糖麵包 避揀高脂嵜本、Donki

麵包製作需加入少量糖以加快發酵的過程，並幫助保持麵包的水分及柔軟度。據世衞建議每日游離糖的攝取量應少於50克（約10粒方糖），是次測試中有17款樣本屬「低糖」，方包的糖含量一般較其他有餡麵包為低；然而，有2款樣本包括「嵜本高級Shokupan專門店」和「熱情價格Don Don Donki」，每100克檢出的糖含量分別為8.7和9.7克，如果食用1片分別會攝入9.1和7.0克糖，已達世衞建議的成人攝取上限約18.3%和14.1%。

按圖睇5款最低糖麵包（以每100克糖含量在實際測試發現）︰

+ 1

5款最高纖麵包 馬莎嘉頓再上榜

14款麥方包樣本的平均膳食纖維含量為每100克含4.5克；另14款白方包樣本則為2.3克，建議成人每天應攝取不少於25克膳食纖維。測試中每100克的膳食纖維含量最低（Donki）和最高（馬莎）的樣本，進食每100克所攝取的膳食纖維量，分別為成人每天攝入量的8%和27%，相差逾3倍。此外，每100克固體食物含有不少於3克膳食纖維則為膳食纖維「來源」食物。「馬莎」和 「嘉頓」的麥方包分別含每100克6.8和6.2克膳食纖維，均屬「高纖」食品。

按圖即知5款最高纖麵包（以每100克纖維含量在實際測試發現）選擇︰

+ 1

麥方包等於全麥麵包嗎？

消費者可參閱產品的成分表，全麥麵粉排序愈前，代表於產品內所佔的百分比愈高，全麥麵粉含有較豐富的膳食纖維、維他命和礦物質，惟口感略為粗糙。有些麥方包沒有使用全麥麵粉，但加入了麥麩，能增加麵包的膳食纖維和營養。

如何避免麵包發霉？

1.不要把麵包長期曝露於空氣中、2.存於陰涼乾燥的地方、3.拿取方包時，保持雙手乾爽及避免用沾濕的容器載方包。發現麵包長有霉菌，便須立即棄掉。

麵包可以放進雪櫃儲存以延長保質期？

據美國農業部指，商業烘焙的麵包通常可以在室溫存放2至4天，或於雪櫃存放7至14天；急凍保存則3個月內仍可保持其品質。按每款產品的特性或有所不同，於雪櫃或急凍存放可能影響品質。

按圖快速了解是次方包營養測試10大重點︰

+ 6

方包是各款麵包中較健康的選擇，而全穀麥方包更較白方包含較多的維他命、礦物質和膳食纖維，升糖指數也較低。然而，大部分市面上預先包裝的白方包、麥方包鈉含量稍高，除方包外，還可選擇麥片、全麥意粉、番薯、粟米等更低鈉及高纖食物。