消委會方包｜嘉頓/馬莎麵包低脂高纖　Simplylife低糖+防霉3招

消委會曾測試市面28款預先包裝白方包和麥方包，檢測當中的脂肪、糖、纖維、鈉含量等，以下我們將分別整理出哪5款最低鈉、低脂、低糖及高纖的方包。為想減肥、抗水腫又能維持飽腹感的族群，快速挑出理想選擇。



消委會方包｜28款樣本沒有屬高鈉、高脂、高糖

消委會測試了市面的28款預先包裝白方包和麥方包樣本，包括14款白方包、14款麥方包，當中沒有樣本屬「高鈉」、「高脂」或「高糖」。每包售價介乎$8.5至$39，雖然兩者在價錢上相差7倍，然而售價最平的樣本在測試中的營養素含量獲4分，如奇華；最高售價樣本在營養素含量只得3.5分，如Don Don Donki 每包$28.9。

消委會測試28款方包樣本，當中沒有樣本屬「高鈉」、「高脂」或「高糖」。（尹嘉蔚攝）

消委會方包｜最低鈉5款麵包 減鹽攝取抗水腫

測試發現每100克鈉含量最高樣本，只吃2片所攝入的鈉，已佔世衞建議一般成人每日攝取上限逾20%。如果配芝士或火腿等較高鈉的食物製作三文治，消費者不知不覺攝入更多鈉質，不利健康，攝取過量的鈉，可能會增加患上高血壓、心血管疾病及中風的風險。

按圖看5款最低鈉麵包（以每片鈉含量計算）︰

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5款最低鈉麵包（每片鈉含量，由低至高）

Crostini麥方包：82毫克

英王麵包A-1 Bakery麥方包：100毫克

Little Mermaid白方包：114毫克

嘉頓Garden麥方包：120毫克

麵包新語Bread Talk麥方包：120毫克



消委會方包｜5款最低脂麵包 嘉頓馬莎Simplylife

有5款樣本每100克檢出的總脂肪含量不超過3克，達《食物環境衛生署食物安全中心規例》所訂「低脂」食品的定義，它們分別為「Bread Pantry」、「simplylife」、「馬莎」、「Bakers’ Choice 」和 「嘉頓」。

按圖了解5款最低脂麵包（以每片總脂肪計算）︰

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5款最低脂麵包（每片脂肪含量，由低至高）

Simplylife白方包：0.4克

Bread Pantry白方包：0.5克

嘉頓Garden麥方包：0.7克

Baker’s Choice麥方包：0.8克

馬莎M&S Food麥方包：1克



消委會方包｜5款最低糖麵包 避揀高脂嵜本、Donki

麵包製作需加入少量糖以加快發酵的過程，並幫助保持麵包的水分及柔軟度。據世衞建議每日游離糖的攝取量應少於50克（約10粒方糖），是次測試中有17款樣本屬「低糖」，方包的糖含量一般較其他有餡麵包為低；然而，有2款樣本包括「嵜本高級Shokupan專門店」和「熱情價格Don Don Donki」，每100克檢出的糖含量分別為8.7和9.7克，如果食用1片分別會攝入9.1和7.0克糖，已達世衞建議的成人攝取上限約18.3%和14.1%。

按圖睇5款最低糖麵包（以每100克糖含量在實際測試發現）︰

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5款最低糖麵包（每100克糖含量，由低至高）

Simplylife白方包：1.2克

Bread Pantry白方包：1.5克

Baker's Choice麥方包：1.7克

嘉頓Garden麥方包：2克

山崎麵包Yamazaki麥方包：2.4克



消委會方包｜5款最高纖麵包 馬莎嘉頓再上榜

14款麥方包樣本的平均膳食纖維含量為每100克含4.5克；另14款白方包樣本則為2.3克，建議成人每天應攝取不少於25克膳食纖維。測試中每100克的膳食纖維含量最低（Donki）和最高（馬莎）的樣本，進食每100克所攝取的膳食纖維量，分別為成人每天攝入量的8%和27%，相差逾3倍。此外，每100克固體食物含有不少於3克膳食纖維則為膳食纖維「來源」食物。「馬莎」和 「嘉頓」的麥方包分別含每100克6.8和6.2克膳食纖維，均屬「高纖」食品。

按圖即知5款最高纖麵包（以每100克纖維含量在實際測試發現）選擇︰

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5款最高纖麵包（每100克纖維含量，由低至高）

馬莎M&S Food麥方包：6.8克

嘉頓Garden麥方包：6.2克

超羣Maria's麥方包：5.8克

Baker's Choice麥方包：5.4克

麵包新語Bread Talk麥方包：5.4毫克



消委會方包｜麥方包等於全麥麵包嗎？

消費者可參閱產品的成分表，全麥麵粉排序愈前，代表於產品內所佔的百分比愈高，全麥麵粉含有較豐富的膳食纖維、維他命和礦物質，惟口感略為粗糙。有些麥方包沒有使用全麥麵粉，但加入了麥麩，能增加麵包的膳食纖維和營養。

如何避免麵包發霉？

1.不要把麵包長期曝露於空氣中

2.存於陰涼乾燥的地方

3.拿取方包時，保持雙手乾爽及避免用沾濕的容器載方包。

如發現麵包長有霉菌，便須立即棄掉。



麵包可以放進雪櫃儲存以延長保質期？

據美國農業部指，商業烘焙的麵包通常可以在室溫存放2至4天，或於雪櫃存放7至14天；急凍保存則3個月內仍可保持其品質。按每款產品的特性或有所不同，於雪櫃或急凍存放可能影響品質。

按圖快速了解是次方包營養測試10大重點︰

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方包是各款麵包中較健康的選擇，而全穀麥方包更較白方包含較多的維他命、礦物質和膳食纖維，升糖指數也較低。然而，大部分市面上預先包裝的白方包、麥方包鈉含量稍高，除方包外，還可選擇麥片、全麥意粉、番薯、粟米等更低鈉及高纖食物。