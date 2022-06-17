長壽食物｜冬菇含1物質助血管年輕逾廿年！5功效助防癌點煮最好？

對血管好的食物，有助軟化血管，防止血管栓塞，回復血管的彈性，而且有助於預防癌症，日本醫生推薦吃冬菇。不過，如何吃才更有利血管健康？



高濃度香菇嘌呤 改善血循環防硬化

日本醫學節目《幫緊你醫緊你》探討冬菇能令血管「回春」的話題。日本靜岡縣是冬菇之鄉，該地種出來的冬菇肉質肥厚及有彈性，而且香味濃郁。東京農業大學江口文陽博士研究冬菇超過30年，他指世上有四、五千種冬菇，學者發現冬菇對幫助血管回復年輕及預防癌症有很高的療效，因為冬菇同時含有兩種高濃度的營養素。

冬菇對幫助血管回復年輕及預防癌症有很高的療效。（《幫緊你醫緊你》截圖）

富含香菇嘌呤 降膽固醇防動脈硬化

首先，冬菇含有高濃度的香菇嘌呤，是眾多菇菌中的冠軍，相比排第二的蘑菇要多出幾十倍。此營養素有助改善血液循環，降低膽固醇，預防動脈硬化，抑制高血壓，有效促進身體將血液中的壞膽固醇排出體外。靜岡縣種植冬菇的農民因着常吃冬菇的關係，血管年齡普遍比真實年紀輕18至29歲不等。其次是冬菇亦含豐富維他命D。

按圖總結香菇嘌呤功效︰

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鑒別冬菇是否新鮮 看菇傘下菌褶

不過，用錯烹調方法會加重香菇嘌呤的流失，新鮮的冬菇含有最多的香菇嘌呤，要分辨冬菇是否新鮮，需看菇傘下的菌褶，鮮菇的菌褶是白色的，條條堅挺。採摘了一星期的冬菇，菇傘下的菌褶變黑並開始軟化。

鮮菇的菌褶是白色的，條條堅挺代表新鮮。（《幫緊你醫緊你》截圖）

3種煮法留香菇嘌呤 並吸收維他命D

（一）煎冬菇 菇傘向下

鮮菇烹調可以用平底鑊煎香，先將菇柄剪掉，煎的時候菇傘向下（即深色一邊向下），避免香菇嘌呤流失，因為當冬菇被加熱，菌褶會滲水，水分中藏有香菇嘌呤與鮮味成分，將菇傘向下便可盛載水分，不會流到鍋底。加蓋用細火煎5分鐘，當聞到菇香及看見菇汁，打開蓋加少許豉油完成。

煎冬菇的時候菇傘向下，即深色一邊向下，避免香菇嘌呤流失。（《幫緊你醫緊你》截圖）

按圖看煎冬菇步驟︰

（二）豬肉釀冬菇 細火蒸5分鐘

烹調清蒸豬肉釀冬菇，用細火蒸是蒸冬菇的秘訣。大約用70-80℃蒸5分鐘，目的為減少香菇嘌呤因熱力而變質，令身體更易吸引該營養素，改善血液循環。按圖看步驟︰

（三）冬菇炊飯 浸菇水一起煮

將已浸的乾冬菇先切片備用，將米、豉油、清酒、鹽放入電飯煲，加入冬菇、紅蘿蔔、油揚絲、罐頭吞拿魚、浸菇水一起煮飯，最後加少許小魚乾，同時吸收香菇嘌呤及更多維他命D。按圖看步驟︰

凍水浸冬菇冷藏一晚 爽嫩飽滿美味

冬菇中豐富的維他命D，對於預防癌症有積極作用，可強化骨骼及提升免疫力。節目中引述研究指血液中維他命D濃度較高的人，患癌機會低25%左右。將冬菇放在太陽下曬乾約6小時，就能提升冬菇中的維他命D約1倍左右，或購買乾冬菇更為直接。用凍水浸泡乾冬菇，並放在雪櫃中浸一整晚，冬菇的口感更爽、飽滿及美味。當煮冬菇時要配合油來烹調，使當中屬脂溶性維他命D更能被身體吸收，加些少鹽、胡椒粉、蒜及番荽使煎冬菇的風味更濃。

凍水浸泡乾冬菇，並放在雪櫃中浸一整晚，冬菇的口感更爽。（《幫緊你醫緊你》截圖）

冬菇含有哪兩種關鍵營養有益血管及預防癌症？ 冬菇含有高濃度的香菇嘌呤有益血管，並有豐富的維他命D，尤其是乾冬菇，助預防癌症。 香菇嘌呤有什麼功效？ 有助改善血液循環，降低膽固醇，預防動脈硬化…… 避免香菇嘌呤流失，如何煮冬菇？ 先將菇柄剪掉，煎的時候菇傘向下，即深色一邊向下，避免香菇嘌呤流失……

資料參考︰J2《幫緊你醫緊你》EP71