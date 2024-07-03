高鈉陷阱｜吃太鹹易肥高血壓多1g鹽增26%風險！5類高鈉食物餅水餃

吃太多糖會致肥，吃太多鹽也會致「肥」，因為體內的鈉質過量，會引起體液滯留導致「虛胖」，即是水腫問題。營養師建議，烹調時多用高鉀的蔬果，或多用天然香料取代用鹽及豉油，有助減重及控制血壓。



高鉀低鈉水分足 助去水腫控血壓

鈉（sodium）有助保留體內的水分，我們平時主要從食用鹽中攝取鈉。營養師王敏寧（Mandy）指，如果針對滯留體內的水分，想避免水腫問題，一定要留心低鈉的飲食。因此，日常飲食中不能吃太鹹的食物，好像薯片不得不妨。其次，煮食時減少使用含高鈉的調味料或醬汁，例如鹽、雞粉和蠔油等及避免進食罐頭食物。平日多吃高鉀的蔬果及多喝水，例如是番茄薯仔湯，盡量不加鹽調味；其他食物包括香蕉和深綠色蔬菜等，有助排走滯留體內的水分。

平日多吃高鉀的蔬果及多補喝水，例如是番茄薯仔湯，盡量不加鹽調味，有助去水腫、控血壓。（Unsplash）

每增1克鹽攝取 增26％肥胖風險

台灣營養師陳嫚羚亦在個人平台上分享，據國外研究所指，飲食中鈉攝入量過高的人士，與低鈉攝入量的群眾相比，BMI（身體質量指數）會顯著性增加1.24 公斤/米²，腰圍也顯著性增加了4.75厘米。陳嫚羚同時引述英國國家飲食與營養調查顯示，飲食中每增加攝取1克鹽，成人就增加26％的肥胖風險，兒童則增加28％肥胖風險。

多鈉陷阱5類食品 香腸酸菜餅乾…

對於吃太鹹、太多「鹽」會導致肥胖，也容易罹患高血壓，增加患心臟病及中風的風險。陳嫚羚營養師表示，重鹹味的食物通常含大量脂肪和熱量，同時增加了口渴的反應，容易喝下更多含糖飲料，例如汽水、橙汁等，更易使人的食慾大增。在日常生活中，加工肉類、醃漬食物、即食食品、烘焙食品及常見小吃這5大類食物容易令人更容易及更多攝取鈉質：

按圖了解隱藏高鈉5類食品︰

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1. 加工肉類

特別是加入硝酸鈉的火腿、煙肉、熱狗、香腸等。還有臘肉、肉鬆、肉乾、火鍋食品、貢丸、漢堡扒等。

熱狗、漢堡、腸仔、火腿、煙肉等加工食品，不宜多吃。（envato）

2. 醃漬食物

榨菜、酸菜、菜脯、鹹蛋、腐乳、蜜餞。

3. 即食食品

濃湯沖劑、即食麵、非油炸麵、罐頭、薯片等。

4. 烘焙食品

經常需用到食用梳打粉的麵包、蛋糕、餅乾等。

梳打餅以為好健康？原來隱藏不少鈉質。(istock)

5. 常見小吃

滷味、水餃、鍋貼、蔥油餅、多醬料類的食物等。

水餃、鍋貼沒想過一樣多鈉。（GettyImages）

減鈉飲食3招 多用香料少用鹽

減鈉方法1：留意食物標籤

在選購食品時要留心食物標籤中的鈉含量，據英國食物標準局，以每100克食物計算，含超過600毫克鈉，便屬於高鈉。

減鈉方法2：多吃天然食物

多吃天然的新鮮食物，減少進食加工食品、多醬料類的食物。

減鈉方法3：天然香料代替加工調味料

在烹調時要減少用鹽、雞粉、蠔油、豉油等調味料，多用蔥、薑、蒜、香草、胡椒等調味更佳。

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參考資料︰自由時報