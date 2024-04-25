紫菜功效｜逆轉血管老化連吃5天血管年輕6年！3餐要點食/日吃多少

紫菜（海苔）味道鮮美，除了碘質豐富之外，還具備多種營養素，並且熱量低，在逆轉血管老化方面有積極作用。



4片紫菜提供足夠鈣碘鐵蛋白質等

紫菜由海草製成，海草所含的礦物質和維他命比陸地上生長的蔬菜，包括椰菜和菠菜更高。受益於成長環境，海草被流動的海水包圍，可吸收到源源不絕的礦物質，其中包括了藻類和人類都需要的微量成分。因此，1小份海草的營養素不容忽視，例如4片紫菜的重量約2.5克，提供足夠的維他命A、B雜、鈣、鎂、硒、碘、鐵及蛋白質。

富含Omega-3維他命B雜 保護血管消疲勞

日本是世界上數一數二長壽的國家，日本人們平均每天吃14克的海草，其中包括很多紫菜。紫菜中蘊藏Omega-3脂肪酸，它能降低發炎，並減少血液中的三酸甘油酯，從而降低患心血管疾病的風險。此外，紫菜含大量的維他命B雜，有時感到疲勞和精神不振，可能是平日飲食中攝取維他命B雜不足，人體長期缺乏足夠的維他命B雜，有可能加速血管提早老化。

紫菜就有齊B6、B12及葉酸，血管裡有愈多維他命B，血管年齡愈年輕。（VCG）

大片紫菜連吃5天 血管年齡年輕6年

日本電視台曾經進行一項研究測試，談到有助長壽的健康話題，當中包括延緩血管老化的飲食秘密，節目邀請了7名年齡介乎56-66歲的測試者，分析血管年齡與維他命B6、B12及葉酸（B9）的關係，並邀請德島大學循環系內科教授佐田政隆先生講解，發現血管裡有愈多維他命B，血管年齡愈年輕。

紫菜就有齊B6、B12及葉酸，更是簡便及素食者可吃的食物。節目邀請了磯村小姐連續吃紫菜5天，血管年齡對比之前減了6年，仔細留意磯村小姐食用的是原味紫菜，即是包壽司的大塊紫菜，並非那些加了醬油、鹽調味的零食紫菜。

以下各圖有磯村小姐持續進食紫菜後，血管年齡變化的測試過程：

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擊退血管老化物質 必備3大營養缺一不可

viu TV外購日本電視節目《恐怖醫學》邀請了7名年齡介乎56-66歲的測試者，分析血管年齡與維他命B6、B12及葉酸的關係。發現66歲的磯村小姐的血管中最缺乏維他命B。

德島大學循環系內科教授佐田政隆先生解釋，維他命對健康血管的重要性，是因為B6可撃退積聚血管中半數的血管老化物質，餘下半數，近年研究發現由B12及葉酸撃退，即是缺乏任何一項也不能撃退全部血管老化物質，殘餘物又會滯留血管攻擊血管損傷血管。

66歲的磯村小姐的血管年齡有72歲，比實際年齡大6年，她接受電視台建議在日常飲食中加入一項常見食材，並連吃5天。

紫菜齊集B6、B12及葉酸 防血管老化

先看她平日的飲食習慣。首先她吃的白灼豬腩片沙律，維他命B6、B12及葉酸完全遠低於一日所需。於是，加一片多士，塗牛油、灑少許豉油及加上齊集維他命B6、B12及葉酸、用於包壽司的紫菜。結果B12立即大幅度飆升，B6及葉酸升幅也不少。

~早餐已經攝取了豐富的B12，其餘午餐及晚餐正常進食已可。

~午餐磯村小姐吃了一隻香蕉及咖啡。

~晚餐吃魚生、白飯、蛤蜊湯及煮蔬菜。一天所需的B6、B12及葉酸目標量達成。

磯村小姐之後繼續於接下來的四天吃紫菜，例如加在薯仔沙律多士上，或者將紫菜粉當香草調味料灑在意粉上。

五天測試終了，再接受血管年齡測試，磯村小姐覺得自己的精神也恢復不少。

結果顯示她血液中的維他命B比5天前高出兩倍。血管年齡由5天前的72歲回復66歲，年輕了6年。



每餐先攝水溶性纖維 助阻隔脂肪吸收

此外，大多數的紫菜含大量的水溶性纖維，就像燕麥，能降低膽固醇，維持腸道健康及提供飽足感。日本醫生小田原雅人就建議，每餐前半部先吃水溶性纖維豐富的食物，如紫菜、海帶、秋葵等，然後才吃正餐，可以有效阻隔脂肪吸收，並激活脂蛋白脂肪酶，增加分解三酸甘油酯的能力。一星期已經看見明顯改善，逆轉血管老化問題。

相關文章︰【膳食纖維】水溶性纖維逆轉血管老化？每日攝取幾多纖維先夠數？

舞茸湯舞茸飯簡單易做 維持血管年輕防三高

維持血管年輕的食物還包括舞茸、蜜柑、燕麥及洋蔥等。日本神戶藥科大學難波宏彰教授推介過「舞茸湯」，用於平穩餐後血糖波動，改善血管健康。

下圖有舞茸湯、舞茸冰的做法及好處 ︰

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參考資料︰健康2.0 / viu TV《恐怖醫學》/《教えてもらう前と後》