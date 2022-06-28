揀蝦貼士｜鮮蝦發黑3原因食唔食得？行內人指正常現象教揀靚蝦5招

鮮蝦未烹煮前，蝦頭、蝦身泛黑，難道是不新鮮所致？原來這是自然現象。台灣農委會在社交平台分享揀新鮮蝦的5個秘訣，望兩望一目了然。



蝦變黑3項原因 黑色素胃破裂跟鮮度無關

以往講解過急凍蝦解凍勿放雪櫃，以免蝦肉發黑變霉。有時候，購買鮮蝦已見蝦頭「黑黑地」，這是甚麼原因？台灣農委會水產試驗所解釋，蝦往往在腐敗之前才變黑，但新鮮的蝦也會變黑，成因是「黑色素」，因為蝦的頭、外殼、腳和血液等存著活性很強的酪氨酸酵素，會分解酪氨酸，再經非酵素性的氧化和重合，產生黑色素使蝦變黑。雖然這會影響鮮蝦的外觀，但跟新鮮度沒有關係。如果沒有腐敗臭，還是可以吃，即使有點黑也無妨。

台灣農委會水產試驗所解釋鮮蝦變黑可能是天然黑色素所致。（Unsplash）

蝦變黑還有以下原因，按圖了解︰

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揀鮮蝦5大重點 捲曲飽滿無鬆脫

購買鮮蝦時最關心的當然是蝦的新鮮度，消費者有時不能親自用手觸碰鮮蝦，大多時候都是用眼觀察。台灣農委會列出5項重點，如何揀到肉質飽滿的鮮蝦。

新鮮的蝦身會呈自然捲曲，蝦頭與蝦身緊密連接。（Pixabay）

先看新鮮的蝦身會呈自然捲曲，而且蝦頭與蝦身緊密連接，之間沒有鬆脫之餘，蝦頭有光澤而明亮。假如可用手捉摸，撳一撳蝦身，肉質飽滿兼有彈性，聞聞沒有腥臭或異味就代表蝦足夠新鮮。

按圖了解如何揀鮮蝦：

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延至閱讀︰吮蝦頭等於吸毒？細菌重金屬3大原因蝦頭不能吃

吸吮蝦頭有一定風險，主要有以下3大原因︰

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蝦變黑原因是什麼？ 蝦變黑原因，可能是黑色素、胃破裂等相關，跟鮮度不一定有直接關係。 未煮的鮮蝦變黑是否不新鮮？ 台灣農委會解釋，因為蝦的頭、外殼、腳和血液等存著活性很強的酪氨酸酵素，會分解酪氨酸，再經非酵素性的氧化和重合而產生黑色色素使蝦變黑， 這是自然現象。 揀鮮蝦留意什麼？ 新鮮的蝦身呈自然捲曲、 蝦頭明亮有光澤、肉質飽滿……

參考資料︰台灣農委會水產試驗所/台灣農委會FB