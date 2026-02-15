白灼蝦煮法｜白灼蝦時間？滾水或冷水落蝦都錯？鮮嫩爽彈2重點

白灼蝦煮法｜白灼蝦時間｜白灼蝦豉油｜明明是新鮮蝦，白灼後蝦肉竟變得又柴又霉？可能是水溫不對。白灼蝦時究竟是冷水下鍋，還是滾水下鍋？或者不少人有這樣的疑問，其實不管是冷水還是大滾水下鍋都不正確，想熟度剛好，肉質鮮嫩有彈性？即睇下文。



白灼蝦技巧｜鮮蝦處理失當又老又腥！

在家煮的鮮蝦沒有酒樓煮的鮮嫩，不止煮得老，還會有腥味。內地有海鮮飯店店主分享平日處理海鮮的心得，其中談到煮鮮蝦的水溫。她說起有些街坊在海鮮檔買了新鮮游水蝦，烹調後卻鮮味盡失，蝦肉變嚡缺乏彈性，不論是多貴的鮮蝦，水煮後同樣不好吃。

煮白灼蝦，大滾水或冷水下鍋都不理想。（Pixabay）

白灼蝦煮法｜滾水落蝦？即時燙熟收縮易韌

一般人都是待水煮到大滾，將海鮮入鍋。正確的白灼蝦，是不需要等水大滾才將蝦放入鍋，水大滾即是水溫太高，一下子放入鮮蝦，蝦肉的蛋白質即時收縮，外皮已經被即時燙熟，再煮就易韌易嚡，但蝦內還是有點生，或者會有人喜歡這樣口感的白灼蝦。

白灼蝦煮法｜冷水落蝦？鮮味流失肉嚡味腥

有些人則冷水開始煮蝦，同時將蝦、水加熱，煮蝦的時間太長，蝦肉會出現變老的情況。此外，蝦的鮮味會隨著水溫的升高而融到水中，煮起的蝦鮮味不足。用冷水煮蝦，蝦裡的腥味更會在鍋裡一直盤旋，無法釋放出去。這樣煮出來的蝦，腥味難免會重。

白灼蝦正確做法｜白灼蝦灼幾多分鐘？

按圖睇鮮嫩、彈牙及不腥的白灼蝦正確煮法︰

1. 洗乾淨鮮蝦，剪去蝦槍及蝦鬚。

2. 從蝦的背部約第三節處，用牙籤挑走污糟的蝦腸。

3. 在鍋中倒入足夠蓋過鮮蝦的清水。

4. 加入幾片薑、一些蔥段、一把花椒或適量的料酒去腥增香。

5. 將水用大火煮至「蝦眼水」狀態（鍋底佈滿了小氣泡）

6. 放入鮮蝦，攪拌一下，讓蝦受熱均勻，繼續開大火煮。

7. 不需冚蓋，煮大約3分鐘，水開始沸騰，隨即撈起大蝦瀝水。

8. 配自己喜歡的蘸料享用。

白灼蝦水溫｜蝦眼水約70-80°C 放蝦入鍋

白灼鮮蝦，放蝦入鍋的最佳水溫是大約70-80°C，如何判斷70-80°C？大家可能聽過煲水的時候見到「蝦眼水」，意思是鍋底佈滿了小氣泡，尺寸跟蝦的眼睛差不多大小，大概就是70-80°C。

白灼蝦時間｜灼3分鐘鮮嫩彈牙

見「蝦眼水」如同提示將蝦放入鍋煮，煮大約3分鐘，蝦身變成橙紅色便剛剛熟，這樣煮出來的蝦鮮嫩及彈牙。

此外，煲水的時候，加入少許的蔥段、薑片、花椒粒或料酒，可以起到很好的去腥作用。

