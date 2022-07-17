揀醋貼士｜米醋=白醋？糖醋骨用哪種？14款醋區別用途標籤看酸度

香醋、陳醋、餃子醋…醋的名目繁多，各種醋該如何利用？適合烹調哪些菜餚？不同的醋有不同的用途，應該如何選擇？



醋是常用調味料，尤其是夏天做涼拌菜的時候，更是離不開醋的參與。醋如米一樣，是一個統稱，若要細分，琳瑯滿目，例如黑醋、陳醋、紅醋、浙醋、米醋、白醋……醋多眼亂，如果蘸餃子，該用甚麼醋？煮糖醋汁又該用甚麼醋？

凡是用米類釀造稱為米醋，白醋如果用大米釀造可叫米醋，但如果白醋的成分是用蒸餾過的酒發酵製成的，沒有米成分便不是米醋。 (資料圖片)

釀造醋味醇營養較高 調配醋專為「懶」而設

醋的學問淵博，化繁為簡，醋有兩大類︰釀造醋、調配醋。

【釀造醋】

即是取天然食材去釀製，工序繁瑣，製作時間長，味道香醇，營養價值較高，可以利用谷糧來釀，產生陳醋、米醋等，按色澤扼要區分黑醋（烏醋）、紅醋。除了谷糧之外，也能用食用酒精、糖、水果來釀造，將多種醋混合，或加入冰醋酸、其他食材及風味再釀，成了混合醋（再製醋），市面上很多醋飲便是混合醋製品。

釀造醋是取天然食材去釀製，工序繁瑣味道香醇，營養價值較高。(Unsplash)

【調配醋】

稱得上是懶人必備的醋，餃子醋、蟹醋、壽司醋等，通常在普通醋的基礎上，添加了大蒜、生薑等辛香料，專為「懶人」設計，勝在方便，當然味道上或者不如純釀造醋香醇。此外，醋本身已含鈉，無需添加額外的鹽或豉油調味，而釀造醋標示為「純釀造」字樣的，成分愈簡單愈好，並盡量挑選玻璃瓶裝的醋，可避免塑化劑。

調配醋在普通醋的基礎上，添加了大蒜、生薑等辛香料，專為「懶人」設計，勝在方便。(iStock)

按圖了解14款常見醋的區別及用途︰

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14款常見醋的用途

陳醋︰醋燒魚。

香醋︰蘸料小籠包/大閘蟹、糖醋、涼拌、拍青瓜、肉羹及麵線等提味。

香醋用於蘸賽螃蟹。(資料圖片)

老醋︰薑醋豬手、拌菜。

意大利黑醋︰簡單配沙律、麵包、呍呢拿雪糕或蘸各種肉類。

意大利黑醋配呍呢拿及士多啤梨雪糕。(資料圖片)

玫瑰米醋︰涼拌青瓜、蘸海鮮。

浙醋︰蘸蝦蟹、小籠包、碗仔翅、酸菜魚湯。

浙醋配碗仔翅。(資料圖片)

米醋︰醋溜白菜、醋溜魚片、醋溜土豆絲、醃白蘿蔔、咕嚕蝦球。

白醋︰涼拌菜、酸辣土豆絲。

米醋、白醋煮酸辣土豆絲。(資料圖片)

米醋、白醋煮咕嚕、糖醋菜式。(資料圖片)

蘋果醋︰果醋稀釋飲用、拌沙律。

餃子醋︰蘸餃子、湯包。

蟹醋︰螃蟹蘸料、海鮮蘸料。

食蟹蘸蟹醋，通常買大閘蟹時店主會附上蟹醋。(資料圖片)

壽司醋︰壽司。

蜂蜜醋︰醋飲、沙律。

甜醋︰薑醋、拌菜。

甜醋用在烹調薑醋。（iStock）

選購貼士避免添加劑 酸度按個人口味

購買醋時看成分表，選擇成分愈少及天然的較好，避免有添加劑，例如是增味劑、焦糖色着色劑及防腐劑。一般來說，釀造醋的成分較少，主要是水、米、鹽；調味醋的成分就較多，舉例買甜醋，某些牌子只有米醋、糖、辛香料、糯米；而某些牌子的成分是糖、水、米醋、香料、酸度調節劑、食用色素。成分表是按照加入量的遞減順序而排列，含量愈高的成分排位愈前，如果米醋排在第一位代表它的醋含量較高。

以上兩個標籤均來自甜醋，但不同牌子‧。（左）甜醋的成分較簡單，以米醋為首要成分排於第一位；（右）甜醋的成分較複雜，混合了添加劑。選購時考慮成分簡單的較好。

此外，釀造醋的標籤會看到酸度（酸值），以%、Xg/100ml來標識，數值愈大，酸度愈高，但口味是個人主觀選擇，揀合適自己的酸度便可，不用追求這個數字愈高愈好，因為總酸值愈高，醋就愈酸，說明發酵愈充分，酸味愈重。

按圖睇煮餸放醋2大時機︰

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黑醋等於烏醋？ 凡醬色呈黑褐色的醋，可叫黑醋或烏醋，當中包括香醋、陳醋、老醋。 米醋等於白醋？ 凡是用米類釀造，白米、糙米、糯米也稱為米醋，白醋如果用大米釀造可叫米醋，但如果白醋的成分是用蒸餾過的酒發酵製成的，除了醋酸和水以外，沒有米成分便不是米醋。 餃子醋、蟹醋、甜醋、壽司醋是什麼醋？ 以上是調配醋，在釀造醋加上風味、香料及其他食材混合而成，勝在方便，當然味道上或者不如純釀造醋香醇。

參考資料︰小紅書 /今周刊/知乎/米芝蓮指南