揀醋貼士｜米醋=白醋？糖醋骨用哪種？14款醋區別用途標籤看酸度
香醋、陳醋、餃子醋…醋的名目繁多，各種醋該如何利用？適合烹調哪些菜餚？不同的醋有不同的用途，應該如何選擇？
醋是常用調味料，尤其是夏天做涼拌菜的時候，更是離不開醋的參與。醋如米一樣，是一個統稱，若要細分，琳瑯滿目，例如黑醋、陳醋、紅醋、浙醋、米醋、白醋……醋多眼亂，如果蘸餃子，該用甚麼醋？煮糖醋汁又該用甚麼醋？
釀造醋味醇營養較高 調配醋專為「懶」而設
醋的學問淵博，化繁為簡，醋有兩大類︰釀造醋、調配醋。
【釀造醋】
即是取天然食材去釀製，工序繁瑣，製作時間長，味道香醇，營養價值較高，可以利用谷糧來釀，產生陳醋、米醋等，按色澤扼要區分黑醋（烏醋）、紅醋。除了谷糧之外，也能用食用酒精、糖、水果來釀造，將多種醋混合，或加入冰醋酸、其他食材及風味再釀，成了混合醋（再製醋），市面上很多醋飲便是混合醋製品。
【調配醋】
稱得上是懶人必備的醋，餃子醋、蟹醋、壽司醋等，通常在普通醋的基礎上，添加了大蒜、生薑等辛香料，專為「懶人」設計，勝在方便，當然味道上或者不如純釀造醋香醇。此外，醋本身已含鈉，無需添加額外的鹽或豉油調味，而釀造醋標示為「純釀造」字樣的，成分愈簡單愈好，並盡量挑選玻璃瓶裝的醋，可避免塑化劑。
按圖了解14款常見醋的區別及用途︰
14款常見醋的用途
陳醋︰醋燒魚。
香醋︰蘸料小籠包/大閘蟹、糖醋、涼拌、拍青瓜、肉羹及麵線等提味。
老醋︰薑醋豬手、拌菜。
意大利黑醋︰簡單配沙律、麵包、呍呢拿雪糕或蘸各種肉類。
玫瑰米醋︰涼拌青瓜、蘸海鮮。
浙醋︰蘸蝦蟹、小籠包、碗仔翅、酸菜魚湯。
米醋︰醋溜白菜、醋溜魚片、醋溜土豆絲、醃白蘿蔔、咕嚕蝦球。
白醋︰涼拌菜、酸辣土豆絲。
蘋果醋︰果醋稀釋飲用、拌沙律。
餃子醋︰蘸餃子、湯包。
蟹醋︰螃蟹蘸料、海鮮蘸料。
壽司醋︰壽司。
蜂蜜醋︰醋飲、沙律。
甜醋︰薑醋、拌菜。
選購貼士避免添加劑 酸度按個人口味
購買醋時看成分表，選擇成分愈少及天然的較好，避免有添加劑，例如是增味劑、焦糖色着色劑及防腐劑。一般來說，釀造醋的成分較少，主要是水、米、鹽；調味醋的成分就較多，舉例買甜醋，某些牌子只有米醋、糖、辛香料、糯米；而某些牌子的成分是糖、水、米醋、香料、酸度調節劑、食用色素。成分表是按照加入量的遞減順序而排列，含量愈高的成分排位愈前，如果米醋排在第一位代表它的醋含量較高。
此外，釀造醋的標籤會看到酸度（酸值），以%、Xg/100ml來標識，數值愈大，酸度愈高，但口味是個人主觀選擇，揀合適自己的酸度便可，不用追求這個數字愈高愈好，因為總酸值愈高，醋就愈酸，說明發酵愈充分，酸味愈重。
按圖睇煮餸放醋2大時機︰
黑醋等於烏醋？
凡醬色呈黑褐色的醋，可叫黑醋或烏醋，當中包括香醋、陳醋、老醋。
米醋等於白醋？
凡是用米類釀造，白米、糙米、糯米也稱為米醋，白醋如果用大米釀造可叫米醋，但如果白醋的成分是用蒸餾過的酒發酵製成的，除了醋酸和水以外，沒有米成分便不是米醋。
餃子醋、蟹醋、甜醋、壽司醋是什麼醋？
以上是調配醋，在釀造醋加上風味、香料及其他食材混合而成，勝在方便，當然味道上或者不如純釀造醋香醇。