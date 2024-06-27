醋用途｜解膩除腥5好處3類食物忌加醋 留營養助吸收最佳下醋時機
撰文：尹嘉蔚
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醋是傳統的調味品，常用於中式菜餚。在炎炎夏日在餸菜加點醋，有助消化增進食欲。不過，炒菜時何時下醋原來有適合的時間，並非亂下一通，找緊下醋良機才會令菜餚美味，避免營養流失、破壞口感。
按圖揭曉煮餸放醋2大時機︰
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下醋2大時機：最初和最後
做菜時放醋，最好是放在頭和尾。
1. 食材入鍋後馬上加醋
例如製作糖醋排骨、蔥爆羊肉、醋溜木耳等菜餚，食材入鍋後加一次醋，作用是去膻、除腥。此外，炒土豆絲、豆芽及芹菜等，在蔬菜下鍋後稍加少許醋。
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2. 餸菜快將出鍋前加醋
當菜餚臨出鍋前再加一次醋，作用是解膩、增香、調味，保持醋香。若過早放醋，醋會在烹調過程中蒸發，使醋味大減。
不宜加醋：綠葉菜、紅蘿蔔、海參
醋並非所有菜式也適合加，炒綠色葉菜的時候不要加醋，否則會使綠葉菜失去翠綠，還降低營養價值。炒紅蘿蔔也不適宜加醋，因為胡蘿蔔素在酸性環境中會被完全破壞。煮海參也不加醋，因為海參有大量膠原蛋白，烹飪時加醋會破壞蛋白質，口轉差。
加醋減鹹味 急救菜餚
合理適當地使用醋能夠錦上添花，炒菜時不小心放多了鹽，加少許醋可減淡鹹味。加點醋不僅令菜餚味道可口，營養也能充分地保留。
按下圖了解用醋5個益處︰
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呷醋其實有不益處，除了可以減少內臟脂肪、降血壓、抑制血糖上升外，還是個下廚好幫手，有助營養吸收。
用醋5大好處
1.令菜餚美味可口，營養價值充分保留。
2.軟化蔬菜纖維，幫助腸胃消化吸收。
3.醋可減少高溫對蔬菜中維他命C的破壞，令維他命C在酸性環境中更穩定，還可促進鈣、磷、鐵等溶解，提高菜餚的營養，有利人體吸收。
4.燒葷菜時下點醋，能去肉腥，提高色香味，同時助腸胃消化肉類纖維。
5.吃魚生時，在豉油內加幾滴醋，也可去腥、提味。