消暑甜品｜營養師推4款冰凍甜品不易肥　豆腐花加1種食材可當正餐

大暑臨近，盛夏艷陽，香港、中國內地、台灣、歐洲及美加等地持續高溫，香港、上海高達35、36℃，英國、西班牙等更高達40℃，外出片刻已是汗流浹背猶如洗澡。開冷氣、風扇仍不足以抗衡高溫？冰凍可樂、啤酒、雪糕和雪條等消暑威力更強大，但怕甜品太肥、熱量高？4款冰凍甜品及水果，既降溫消暑又不易發胖。



熱浪襲北半球 40℃高溫活蝦被熱熟

內地浙江有名網民買了活蝦，由街市走路回家後，驚見三隻活蝦被熱熟變紅，當時杭州氣溫達41℃。居英港人亦分享，在40℃以上高溫下應對熱浪，會在家中煲竹蔗茅根水、夜晚食冷麵、西瓜、涼粉及冰菠蘿降溫。天氣炎熱特別想吃冰涼的甜品或跟凍飲消暑，但對怕胖的人來說，許多冰凍甜品的含糖量很高，若不加以節制，恐令身材走樣及體重上升。

內地浙江氣溫達41℃，有名網民分享買了活蝦，由街市走路回家後，驚見三隻活蝦被熱熟變紅。（內地網民@椰子洋微博圖片）

台灣營養師楊斯涵在社交網站分享，建議選擇以下4款低熱量甜品/冰品既能消暑，也兼顧健康及控制體重。

按圖睇4款低熱量消暑甜品︰

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降溫良品鮮果乳酪 豆腐花配無糖豆漿低卡健康

．乳酪

香港市售的原味乳酪100克約100-130千卡，含糖量約1至2粒方糖。楊斯涵表示，乳酪富含鈣質、蛋白質及益生菌，加上新鮮水果可提升膳食纖維，有益腸道，也能促進排便。記者到超市搜查，香港市售的果味（藍莓、士多啤梨）乳酪，普遍每100克約佔2.5-3粒方糖，含糖量高，膳食纖維及維他命亦不比新鮮水果高。

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香港市售的果味乳酪，每100克約佔2.5-3粒方糖，含糖量高。（尹嘉蔚攝）

．豆腐花

此外，楊斯涵表示，豆腐花是優良的蛋白質來源，用無糖豆漿取代糖水、黃糖，更能減少精緻糖的攝取。當熱天沒有胃口，或有配料選配的話，不妨配紅豆、綠豆等也能取代正餐。

．涼粉、愛玉凍

至於涼粉（仙草）、愛玉凍等也是熱量較低的冰品，但留意添加的糖水分量不可多，否則適得其反。涼粉、愛玉凍能生津止渴、清涼解熱，可搭配水果一同食用，藉由水果天然的糖分來取代精緻糖，或添加天然的蜂蜜令風味更佳。

乳酪、涼粉配新鮮水果，消暑佳之外，水果的天然糖分比精緻糖健康，並有更高膳食纖維及維他命。（黃偉民攝）

消暑水果熱量清單 冰凍士多啤梨西瓜30幾千卡

除了冰凍甜品，將水果冷藏/冷凍來吃也是極佳的消暑良品，例如是冰菠蘿、冰蜜桃、冰士多啤梨與冰西瓜等。水果本身含果糖，各款水果的熱量有多有少，一些較低熱量的水果包括木瓜、士多啤梨、西瓜、蜜瓜、哈密瓜宜關注身型管理的人進食。中熱量的水果及高熱量水果，譬如芒果、菠蘿、荔枝等，要更留心進食分量；而超高熱量的水果，例如是榴槤應可免則免。

按圖了解消暑水果的卡路里︰

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夏天不易肥甜品有哪些？ 乳酪配鮮果、豆腐花配無糖豆漿、水果涼粉、愛玉凍…… 哪些水果是低熱量？ 西瓜、 木瓜、士多啤梨……

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參考資料︰楊斯涵營養師的美味生活/高敏敏 營養師/華視新聞網