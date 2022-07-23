肥媽食譜｜西蘭花薯餅夏天開胃菜　2個煮西蘭花方法最能保留營養

煎薯餅，簡單開胃，肥媽的西蘭花薯餅易做易學，營養豐富，相信大人和小朋友均吃得開懷。洗、煮西蘭花，做到乾淨衛生，又能保留西蘭花中的維他命及抗癌物，入廚秘訣很簡單。



西蘭花薯餅營養滿分 大人細路都啱食

小朋友不肯吃菜，家長甚為苦惱。不妨嘗試將蔬菜剁成蓉做煎餅成為精緻小吃，味道可口又能佐飯，大人細路都啱食。肥媽將略煮過的西蘭花切碎，加入薯蓉、雞蛋、麵粉拌勻，再搓成小薯球，以中火煎至金黃，以鑊剷壓成餅，隨即上菜。

西蘭花薯餅賣相精緻，其中的營養價值豐富。（《健康食平D》影片截圖）

抗癌蔬菜 薯餅加西蘭花味道大提升

西蘭花屬於十字花科植物，含豐富纖維、多種維他命、葉酸、抗癌物「芥子油苷」及抗氧化物，被喻為是抗癌蔬菜之一。西蘭花中的維他命B屬水溶性，因此汆水時間宜短不宜長，甚至用蒸的方法更能留住營養。脆卜卜的薯餅，加入西蘭花後，味道層次大大躍升，肥媽亦建議加少許紅蘿蔔，使顏色更漂亮吸引。

材料︰

西蘭花1個、馬鈴薯1-2個、紅甜椒1/4個、雞蛋1-2隻、麵粉4-6湯匙、鮮菇粉1茶匙、鹽1/2茶匙、胡椒粉少許

做法︰

1.西蘭花洗淨，切去菜梗及切細，在水中加點鹽、糖汆燙西蘭花。

2.撈起瀝乾後，用凍水過冷河，印乾後切碎備用。

3.洗淨馬鈴薯，烚熟，去皮，用叉壓爛成薯蓉。

4.薯蓉內加入西蘭花碎、雞蛋、麵粉、鹽、鮮菇粉、胡椒粉拌勻，取適量搓成小薯球。

5.加熱油鑊，放入小薯球，用中火煎好一面後，翻轉以鑊剷壓成餅狀，續煎至金黃完成。

按圖有西蘭花薯餅的做法及貼士︰

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煮西蘭花兩個方法 最能流住營養

平日大家吃西蘭花喜歡炒、蒸、水煮哪一樣？西蘭花的營養價值很高，它富含維他命，尤其是維他命B（B6、B12）及維他命C，但兩者均是水溶性維他命。營養師王敏寧在受訪時提醒，維他命C容易受熱力破壞，以快炒、快烚的烹調方式可保存更多維他命C不流失。其實，用清蒸的方式煮西蘭花最能流住當中的營養素，不過可能令西蘭花的外觀有損喪失翠綠，因此家中有微波爐的話，也可用於烹調西蘭花，若使用微波爐烹調，先將西蘭花切成小塊，裝滿玻璃碗內，碗裡加1-2湯匙水，用碟或可入微波爐的保鮮紙蓋住碗，以微波高火烹調幾分鐘完成。

清潔西蘭花時，可加鹽、白醋逼出匿藏的蟲卵及菜蟲。（iStock）

清潔西蘭花4步 逼出菜蟲去農藥

如何清潔西蘭花也經常被探討，密集的花冠中常有蟲卵匿藏及農藥殘留問題，基本上清潔西蘭花有4步驟，並加一或兩樣調味料來清洗會更為乾淨，可逼出菜蟲，洗走髒物。

French Cooking Academy曾有短片示範清洗西蘭花的基本步驟，按下圖有詳解︰

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參考資料︰bigbigchannel《健康食平D》/French Cooking Academy