低卡雪糕｜FITYO Dreyer’s15款低卡雪糕1杯只78卡　100毫升≠100克

可能是減肥都食得的雪糕，每杯迷你裝約100毫升含低於130千卡熱量，記者到訪各大超市及素食品店，搜羅了15款低卡雪糕或純素冰凍甜點，少食多滋味。



15款較低卡雪糕或純素「雪糕」

立秋雖過，在爭秋奪暑的時候，天氣y還會持續高溫。雪糕總佔上消暑甜品中重要一席，關注身型管理及控制體重的人，往往「怕肥唔敢食雪糕」，不過，小心謹慎選擇，市場上有較低熱量的雪糕或純素冰凍甜點可購，算是「邪惡得來又比較健康」，每小杯（建議每食用份量）只有130千卡以內，偶爾一杯無傷大雅，在減肥及節食期間當是小獎勵，使減肥路上不致枯燥乏味。

美國食品和藥物管理局將雪糕定義為一種冷凍的巴氏殺菌產品，由含有至少10%乳脂的乳製品製成。故此利用植物奶、大豆蛋白或其他不含牛奶製作的甜點會被冠以「非乳製冷凍甜點」（nondairy frozen dessert）的名稱。（尹嘉蔚攝）

按圖睇記者在市場中搜羅到15款較低卡雪糕或純素冰凍甜點，每杯於130千卡內（熱量由低至高排列）︰

+ 11

每杯可低至78千卡

是次發現來自台灣的FITYO雪糕系列，每杯100毫升（每份）大約含78至103千卡，並分別有5款口味，包括抹茶麻糬、焦糖海鹽、曲奇奶油、呍呢拿（90千卡）、雙重朱古力（103千卡），據該品牌官網資料顯示，雪糕賣點為低卡、低脂。

記者隨機在市面搜羅，發現了15款低卡雪糕或純素「雪糕」，最低熱量一款只有78千卡/杯（100毫升）為FITYO抹茶麻糬味。（iStock圖非該產品）

留意每杯卡路里 雪糕100毫升≠100克

留意市面上大多數雪糕品牌以毫升標示，有別於水，100毫升雪糕不等於100克雪糕，以Movenpick呍呢拿雪糕舉例，100毫升雪糕等於51克雪糕（即雪糕100克=196毫升）；而某些換算網站顯示100毫升雪糕等於63.4克雪糕（即雪糕100克=約158毫升）。消費者在購買可留意成分表上的單位、每食用份數的熱量、營養價值及配料，部分雪糕品牌清楚註明每杯雪糕的卡路里，使消費者更清晰地接收營養資訊。

雪糕標準糖分不得少於10%

凡事有雙面刃，低卡雪糕雖是低脂，不過含糖量偏高。營養師王敏寧（Mandy Wong）在受訪時曾表示，若然每100克雪糕有4至5茶匙糖分（20-25克）則是高糖食品。若果於短時間內吃大量高糖分食物，會波動胰島素，使脂肪較易積聚；另外，據香港食安中心《食物及藥物（成分組合及標籤）規例》指引，雪糕的標準其糖含量（指蔗糖、糖或衍生自澱粉的任何帶甜味固體物質）不得少於10%，舉例100克雪糕要有10克糖分（2茶匙），故雪糕其實難免有高糖問題。

據香港食安中心《食物及藥物（成分組合及標籤）規例》指引，雪糕的標準其糖含量不得少於10%。（iStock）

選擇迷你裝控制食量

消委會在524期《選擇》曾公佈29個雪糕樣本測試結果，亦發現雪糕「高糖」的問題較嚴重，29個雪糕樣本中有19款歸類為「高糖」，據香港食安中心的「高糖」食物參考水平，每100克食物含超過15克糖（3茶匙）便屬「高糖」，在選購雪糕前不妨留意營養標籤及食用分量衝量所需。相關文章︰消委會雪糕｜Magnum雪條1條=3.5粒方糖！20款高糖1款高脂邊款最肥

不過，享用美食時，要這樣左計右計剎是掃興，偶爾一杯解饞並不為過。澳洲註冊營養師陳曼婷（Ariel Chan）提醒，選擇雪糕時應選迷你裝而非標準裝或家庭裝，迷你裝的普遍容量約為100毫升，能適合作為一份零食。假如食用標準裝或家庭裝，可能因進食時未懂節制而攝取過多熱量及糖分。

參考資料︰消委會524期《選擇》/香港食安中心《食物及藥物（成分組合及標籤）規例》指引第II部23條