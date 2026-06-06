雪糕熱量檢測22款｜HäagenDazs最高卡1杯多過1碗飯　哪款最唔肥？

雪糕不是夏天的專利，一年四季任何時候都可以吃，香港更有一群雪糕迷成立了「香港雪糕關注組」，在群組內分享大大小小的特色產品。縱然食雪糕有消暑減壓的作用，但始終部分牌子的雪糕熱量偏高，每100毫升已相當一碗飯的熱量；在22款雪糕樣本中，最高最低的2款熱量相差2.5倍。



雪糕熱量｜22款檢測 脆皮水果系列較低卡

註冊營養師Ariel Chan在社交平台列出超市、便利店常見3品牌共22款的雪糕熱量，發現脆皮水果系列的雪糕相對低卡；焦糖、朱古力及茶味相對高卡，一般而言脆皮雪糕三文治則是高卡雪糕的代表。

請按圖看22款雪糕熱量排名（熱量由高至低排列）：

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3品牌22款的雪糕熱量排名

第22位：Häagen-Dazs焦糖脆皮雪糕三文治（305kcal/1盒）

第21位：Häagen-Dazs抹茶脆皮雪糕三文治（295kcal/1盒）

第20位：Häagen-Dazs雲呢拿脆皮雪糕三文治（295kcal/1盒）

第19位：Häagen-Dazs比利時朱古力味（266kcal/100毫升）

第18位：Häagen-Dazs日式瑪奇朵脆皮雪糕三文治（251kcal/1盒）

第17位：Häagen-Dazs曲奇雲呢拿味（231kcal/100毫升）

第16位：Häagen-Dazs雲呢拿味（224kcal/100毫升）

第15位：Häagen-Dazs抹茶味（220kcal/100毫升）

第14位：Häagen-Dazs提子冧酒味（219kcal/100毫升）

第13位：Häagen-Dazs士多啤梨味（219kcal/100毫升）

第12位：Häagen-Dazs哈密瓜味（207kcal/100毫升）

第11位：MÖVENPICK朱古力榛子味（161kcal/100毫升）

第10位：Dreyer's朱古力味（160kcal/100毫升）

第9位：Dreyer's靜岡烘焙茶味（140kcal/100毫升）

第8位：Dreyer's十勝紅豆味（137kcal/100毫升）

第7位：MÖVENPICK特濃咖啡味（134kcal/100毫升）

第6位：Dreyer's宇治抹茶味（132kcal/100毫升）

第5位：MÖVENPICK雲呢拿味（128kcal/100毫升）

第4位：Dreyer's日式柚子味（126kcal/100毫升）

第3位：Dreyer's雲呢拿味（120kcal/100毫升）

第2位：MÖVENPICK士多啤梨味（120kcal/100毫升）

第1位：Dreyer's呂宋芒果味（118kcal/100毫升）



縱然食雪糕有消暑減壓的作用，但始終部分牌子的雪糕熱量偏高，每100毫升已當相一碗飯的熱量。（American Heritage Chocolate/unsplash）

雪糕熱量｜雪糕三文治1盒＝1碗飯 營養師建議選擇迷你杯

22款雪糕熱量中，最高熱量的11款全是Häagen-Dazs出品，最高卡的是「Häagen-Dazs焦糖脆皮雪糕三文治」，最低的是「Dreyer‘s呂宋芒果味」，兩者相差2.6倍。若以一碗飯的熱量（約250卡路里）作比較，共5款雪糕的熱量相等於一碗飯。如食用一整份「Häagen-Dazs焦糖脆皮雪糕三文治」的熱量更相等於1.2碗飯的熱量。

Ariel提醒選擇雪糕時應選迷你裝而非標準裝或家庭裝，因普遍1杯迷你裝的大小約是100毫升，適合作為一份零食的分量。假如食用標準裝或家庭裝，或會因進食時未能節制而攝取過多卡路里或糖分。

Ariel提醒選擇雪糕時應選迷你裝，食用份量約100毫升。（資料圖片）

雪糕屬高糖食物 糖分助控制雪糕冷凍溫度

據食物安全中心為消費者提供的參考，每100毫升液體食物含超過7.5克糖即屬高糖食物。記者隨意抽取以上7款樣本並細看營養標籤，發現全部屬高糖食物。以「Häagen-Dazs哈密瓜味雪糕」為例，每100毫升含20.3克糖，即食用1杯迷你杯便攝取了約4粒方糖，佔成人每日建議的糖分攝取量中約40%。消委會亦曾檢測20款市面上預先包裝的雪糕樣本，發現全部樣本屬「高糖」食物，攝入過多糖分會增加超重和患上肥胖症的風險。

請按圖看7款樣本的營養標籤：

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糖對雪糕的製作很重要，除了甜度，它還有助控制雪糕的冷凍溫度，確保雪糕質感夠軟，容易舀起食用。根據《食物及藥物（成分組合及標籤）規例》，一般雪糕的糖不得少於10%，因此雪糕很難做成「低糖」食物。選購雪糕前不妨留意營養標籤當中的營養標籤脂肪或糖含量，留意食用分量，衡量身體所需。

Ariel Chan為資深澳洲註冊營養師，畢業於香港大學後赴澳悉尼大學修讀營養學碩士課程，兼中醫營養和自然療法學家，相信「food as therapy」，改變飲食亦可以扭轉健康。（受訪者提供）

資料來源：Aranth安曼營養