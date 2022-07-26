DONKI低卡零食｜營養師推布丁雪糕10大零食　1款0卡路里黎姿至愛

減肥和吃零食似乎不能並存，但其實只要慎選，還是有許多低罪惡感零食。DON DON DONKI受香港人歡迎，貨架上林林總總的日本零食，產生令人「返鄉下」的錯覺。以下就介紹由營養師Miss JC所分享的DONKI低卡零食熱量表，全是150卡路里以下的零食，不但有布丁、雪糕等看似邪惡的甜品，最低卡的更是0卡路里，連黎姿（現名：馬黎珈而）都熱捧！



香港營養師學會認可營養師Miss JC曾分享過MUJI無印良品的低卡零食一覽，其實DON DON DONKI一樣有很多減肥人士的寶物，偶爾還是可以獎勵一下自己。她早前於社交平台列出10種DONKI低卡小食的熱量表，全都是150卡以下，就連雪糕、布甸等都食得。

請按下圖睇10款DONKI低卡小食熱量的排名（熱量由高至低）：

+ 6

第10位：森永牛奶布丁(1杯)121卡

第9位：Ginbis pizza脆條(1小包)99卡

第8位：FUTABA綠茶雪糕筒(1個)84卡

第7位：百邦豆乳威化餅(1小包)80卡

第6位：百邦天然酵母原味梳打餅(1小包)80卡

第5位：森永低糖質芝士蛋糕布丁(1杯)77卡

第4位：森永低糖質吉士布丁(1杯)64卡

第3位：Marutama即食蟹棒(1條)47卡

第2位：永井海苔(1小包)8卡

第1位：Orihiro 0卡蒟蒻(1包)0卡

有網民反映，這些零食有部分為甜食，擔心零食低卡卻高糖、高脂等，記者就此到DONKI拍下了營養標籤，各位可自行考慮是否購買。

請按下圖睇低卡零食三甲的營養標籤：

黎姿愛吃的0卡路里零食

眾多零食中，最低卡的蒟蒻啫喱為0卡，雖有甜味，但是0卡路里，果汁含1%，黎姿就曾在社交平台表示：「這是保持身材蠻好的東西，當作甜品，只要吃幾塊，肚子便會有很飽的感覺。」雖零卡路里，糖分亦不高，但留意鈉質為151.6毫克。

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黎姿都喜歡0卡的蒟蒻啫喱，雖然營養師推介的是同牌子與口味的另一款包裝啫喱，但兩者同樣是0卡。（小紅書：黎姿）

Miss JC為FIT FIT FOOD首席營養師兼創辦人，畢業於香港大學食物營養學學士學位，為香港營養師學會認可營養師，現擔任私人執業營養師。（受訪者提供）

資料來源：FIT FIT FOOD