甜品食譜｜鮮果牛奶啫喱色彩繽紛日本超人氣　但要避用這種水果？

甜品總是令人難以抗拒，相信不少人人生第一次做甜品，都是整啫喱。現時天氣仍炎熱得很，想簡單整個甜品，不如就試試日本超人氣的鮮果牛奶啫喱。這個甜品所需材料不多，勝在水果配搭色彩繽紛，大人小朋友光是看著，心情也會變好！有料理YouTuber分享鮮果牛奶啫喱的做法，獲超過140萬人捧場，紛紛大讚睇得又食得，不過原來有1種水果，用錯的話整個啫喱隨時不能凝固！



有「三星侍蛋師」資格的日本藝人友加里，經常在其YouTube頻道分享詳細食譜，她不但擅長蛋料理，就連其他甜品、小食都一樣精通。她曾分享一個「鮮果牛奶啫喱」食譜，以水果和牛奶為主要材料，冷凍即可食用，以下將分享她的做法和小貼士。食譜中提到寒天粉，主要原材料為藻類植物，若覺得香港較難買，也可用魚膠粉代替，主要成分是動物的膠原蛋白。

請按下圖睇鮮果牛奶啫喱的所需材料、做法和貼士：

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新鮮菠蘿有礙啫喱凝固？

牛奶果凍本來平平無奇，加入了各種顏色的鮮果後，讓人食欲大增，不過要注意的是，如果用魚膠粉去煮，菠蘿不能用鮮菠蘿，只能用罐頭菠蘿，因為魚膠粉主要由蛋白質組成，理論上低溫就會凝固，使液體變成啫喱狀。但由於新鮮菠蘿含有蛋白酶這種酵素，其作用有如剪刀般把蛋白質分子鏈剪開，令蛋白質不能結合，魚膠粉也失去凝固作用。因此，若要整鮮果啫喱，要不就把菠蘿換成其他水果，要不就用罐頭菠蘿取代新鮮菠蘿了！

鮮果牛奶啫喱賣相吸引。（YouTube截圖：料理研究家ゆかりのおうちで簡単レシピ）

用其他形狀的模具，又有另一種感覺。（YouTube截圖：料理研究家ゆかりのおうちで簡単レシピ）

友加里試食後也大讚好味！

友加里鮮果牛奶啫喱食譜



材料：

牛奶350毫升

水150毫升

砂糖40克

煉奶40克

寒天粉/魚膠粉5克

士多啤梨適量

奇異果適量

蜜柑適量

菠蘿適量



做法：

1.奇異果、蜜柑、士多啤梨、罐頭菠蘿切片或切塊，隨意鋪在15cm蛋糕模，冷藏一會，剩餘的水果再切細備用。

2.以600W加熱牛奶1分鐘。

3.鍋中加水、寒天粉，中火加熱，轉小火煮多2分鐘至稠身狀，加砂糖攪勻，再加煉奶、牛奶，全部拌勻成牛奶漿，盛起其中一小碗留用。

4.小碗牛奶漿倒入蛋糕模，半凝固後，再把其他混合好的鮮果牛奶漿拌勻，用保鮮紙吸走氣泡，冷藏2小時。

5.模具邊用刀劃一圈讓啫喱與模具分離，用大碟蓋住成品，翻轉，上下搖幾下讓果凍更輕鬆脫落，即可輕鬆脫模。



資料來源：料理研究家ゆかりのおうちで簡単レシピYouTube