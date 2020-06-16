【免焗蛋糕食譜】簡易芒果凍餅免魚膠　自製芒果玫瑰成就優雅甜品

免焗蛋糕食譜，做蛋糕不一定要焗蛋糕，可以是凍餅，例如朱古力mousse cake，芝士蛋糕cheese cake和jelly cake 等。跟凍餅相配，不妨利用水果來互相輝影，芒果凍餅是為首選。

芒果是做甜品的常客，香甜可口廣受歡迎，糯米糍、布甸、腸粉和芒果糯米飯……芒果凍餅除了易做及非常美味之外，封存在水晶內的一朵芒果玫瑰花，嬌艷欲滴，鵝黃飽滿最是亮眼吸引。

免焗的蛋糕--芒果凍餅。

成就一朵芒果玫瑰看來難度好高，其實只將半個不帶核的芒果，以縱向不斷切片，約0.3-0.5厘米厚可立於蛋糕面上，以螺旋方式擺芒果，模仿玫瑰花蕾，一圈圈擺滿蛋糕面便完成。

將芒果以縱向不斷切片，再以螺旋方式擺芒果，一圈圈擺滿蛋糕面，芒果玫瑰完成。

芒果玫瑰是裝飾，用來畫龍點睛，主角當然是蛋糕體本身。用三層構建：餅底、蛋糕主幹及水晶層，技巧不多，毌用講究蛋白和蛋黃結構，不用怕回縮收腰，不怕蛋糕膨脹不起...因為芒果凍餅完全沒有用到雞蛋，沒有以上的擔心。更甚是沒有用到魚膠，少了處理不當而不凝固的顧慮，只需花多一點耐性製作必然成功。

芒果凍餅有三層：餅底、蛋糕主幹及水晶層，技巧不多，多花多一點耐性製作必成功。

不用魚膠，可用寒天粉來代替，素食者亦能放心享用。將寒天粉先混合糖，加入奶或水之內，並加熱煮溶，寒天粉溶解的程度會更均勻。煮至液體微滾冒起泡，表面持續有張力後熄火。待稍為降溫，便可倒入模具內冷卻凝固。寒天製品在室溫下也可凝固，放入雪櫃冷藏，將凝固得更穩定，同時為了又凍又爽，沁人心脾的涼快風味，咬感就在大菜糕及蒟蒻果凍之間。

芒果凍餅充滿夏日涼意。

餅底也可免焗，最快及最方便的方法可以打碎消化餅，拌牛油壓成餅底。更健康的方法可打碎燕麥及杏仁片，在熱鍋內用慢火不斷翻炒，炒熟燕麥變金黃，不宜用大火急炒避免烘燶。然後拌入楓糖漿及油，悉隨尊便可以用椰子油、橄欖油和牛油。拌至黏黏糊糊的狀態後，放入模具製成餅底，記得要壓實，擠走空氣和間隙，餅底便不易鬆散。

芒果凍餅食譜

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攝影︰尹嘉蔚 攝錄：詹郭敏、陳錦超 剪接：梁惠怡

健康小貼士︰

芒果性平，味甘，能解渴生津，本草綱目記載：「芒果益胃氣、止暈嘔」，亦有豐富的類胡蘿蔔素，有助於眼睛及潤澤皮膚。有虛寒咳嗽、敏感體質、糖尿病者等不宜食用芒果。

本草綱目記載：「芒果益胃氣、止暈嘔」，有虛寒咳嗽、敏感體質、糖尿病者等不宜吃芒果。

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