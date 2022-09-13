減肥地雷｜瘦身失敗因大腦興奮過度　20種最易成癮食物薯片只第3

減肥覺得難以成功，可能是某些食物本身的特性，令人太易吃上癮，即使一再想戒掉它們，但無法戒掉。需減肥控制體重；想遠離食物成癮的人，以下20種食物能避且避。



加工食品高糖高脂 刺激大腦興奮成癮

食物成癮、食物上癮是指無法控制自己對某些食物的依賴及食慾，有些食物比其他食物更容易使人引起成癮的症狀。以往美國密歇根大學的研究人員曾研究了518名參與者的飲食習慣，其中92%的人對某些食物表現出上癮的飲食行為，有7-10%的人被診斷出患有全面的食物成癮。

食物上癮是指無法控制自己對某些食物的依賴及食慾。（iStock）

大多數被評為令人容易上癮的食物都是加工食品，這些食物通常含有高糖或高脂肪，或兩者兼而有之。與未加工的食物相比，食用加工過的食品會釋放出大量讓人感覺良好的化學物質，這會在大腦中產生強大的獎勵感，使大腦更渴望這些食物，導致惡性循環，形成食物上癮。

容易上癮的20種食物 薯片朱古力同分但冠軍是…

在測試中，參與者以 1（完全不上癮）到 7（極度上癮）的等級評估了35種食物中每一種食物出現成癮問題的可能性，當評分數字愈高，表示依賴程度愈大。

按圖了解最容易上癮的20種食物及成因︰

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第20位：雞蛋（2.18）

第18位：鬆餅（2.50）

第17位：牛扒（2.54）

第13位：麵包（2.73）- 麵包的原料小麥含麥醇溶蛋白（Gliadin），它是一種讓人多吃會成癮的蛋白質。

第6位：炸薯條（3.60）

第5位：雪糕（3.68）- 雪糕糖和乳脂豐富，強烈刺激大腦釋放叫人興奮的多巴胺，讓人想吃更多。

第3位：薯片（3.73）- 鹽對味蕾的強烈刺激，令人欲罷不能，吸取過多鹽會損害腎臟。

參考資料︰NewSphere