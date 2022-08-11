雞蛋檢測2022｜新紀元等13款無毒　水中銀揭不抽查街市蛋兩大原因

蒸水蛋、炒滑蛋各種蛋料理變化多端，雞蛋的消耗量高，品質安全亦受關注，說到不含*類雌激素及**急性毒物（農藥、獸藥、塑化劑等）的雞蛋，近期大型檢測機構 -- 水中銀（國際）生物科技有限公司（下稱 水中銀）公布16款品質卓越的雞蛋品牌，當中包括了3款市民經常購買的日本雞蛋。是次檢測尚未包括街市中的散裝雞蛋，水中銀代表回覆了記者查詢。



水中銀的「小魚親測」平台發布最新檢測結果，有13款雞蛋樣本獲「綠魚」評級可安心選購。

13款雞蛋獲評品質卓越 不含類雌激素及有毒物

早前（8月5日）水中銀的「小魚親測」平台發布最新檢測結果，有別於以往，檢測名單未在官網公布，現由機構發送資訊致媒體向公眾發布。水中銀於2022年7月至8月期間從本港各大超級市場，包括百佳、惠康、Taste、M&S等選購了15個雞蛋品牌，共16款雞蛋樣本作魚胚胎毒性檢測，當中13款樣本獲「綠魚」（代表品質卓越）、3款為「黃魚」（品質合格），是次檢測並未檢出「紅魚」（有待改善）。

先看獲「綠魚」評級的名單︰

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「黃魚」評級3樣本含毒物超標1倍 仍在可接受範圍

據悉檢測樣本中來自亞洲品牌（日本、中國及泰國）共7個，6個（86%）為「綠魚」，1個（14%）為「黃魚」；澳洲及新西蘭品牌共六個，5個（83%）為「綠魚」，1個（17%）為黃魚；一個為美國牌子被評為「黃魚」；最後，英國牌子共兩個均為「綠魚」，整體表現良好。記者進一步查詢3個「黃魚」樣本是哪款品牌，獲水中銀代表書面回覆︰「3個黃魚樣本在斑馬魚胚胎急性毒物檢測中呈陽性反應，急性毒超標最高的雞蛋樣本，較水中銀的安全標準高出1倍，但仍然在可接受範圍內。現階段只會提供獲得綠魚評級的產品。」

3款日本雞蛋獲「綠魚」 售價最平為$2.39/隻

日本雞蛋近年興起，味道佳，價格相宜，不少香港人轉購日本雞蛋。「綠魚」評級中亦有3款日本蛋入圍，分別是「新紀元卵、願望之卵、羽之光卵」，三者售價最低為「羽之光卵」$2.39/隻，相比售價最高的新西蘭品牌$12.32/隻，價格相差逾5倍。雞蛋價格每隻平均或低於$3.60有5款被評為「綠魚」，反映即使雞蛋的零售價較低，品質亦有保證。

缺街市雞蛋樣本 市民反映檢測不貼地

水中銀的雞蛋毒性檢測獲廣泛公眾關注，並可追溯至2020年，3年來的檢測樣本悉數購自超級市場。有市民在本網站反映意見︰「抽查的全部都是超市，消耗量較大的街市為何不抽查？這才是貼近民生的實照！」「街市啲雞蛋仲咩唔測，一啲都唔『貼地』。」

水中銀回覆︰街市環境因素多難溯源 但不排除日後抽檢

記者亦就以上疑問查詢水中銀，對於抽檢本港街市雞蛋的難度在哪及是否可行？獲回覆如下︰「1.街市雞蛋較難追蹤來源及產地資料的準確性，2.而且溫度及濕度變化較超市大，這些因素或有機會影響雞蛋的質量。超級市場購買的雞蛋可追蹤來源及批次，運送及儲存方法均有規定，雞蛋的品質相對較為穩定，所以現階段主要抽查超級市場雞蛋進行安全檢測，但不排除日後抽檢街市雞蛋測試的可行性。」

街市雞蛋較難追蹤來源及產地資料的準確性，而且溫度及濕度變化較超市大，這些因素或有機會影響雞蛋的質量。（龔嘉盛攝 ）

選購雞蛋要點 避免食用生雞蛋

消費者在選購雞蛋時，無論是盒裝及散裝，需留意雞蛋表面是否有污穢、異味、裂紋、生產及到期日、大小均勻等來評估質量。部分市民喜歡吃生雞蛋，水中銀首席執行官杜偉樑先生表示，人體難於吸收生雞蛋中的蛋白質，只有經過煮熟的蛋白質才便於吸收。此外，進食生雞蛋或會增加感染沙門氏菌疾病的風險，尤以嬰兒、老人及免疫力低下的人士最受影響。美國農業部亦建議除非雞蛋本身經過巴士德消毒，否則大眾不要進食生或未經煮熟的雞蛋。據香港食物安全中心指引，母雞並非在無菌的環境中生蛋，雞蛋會透過母雞卵巢的直向傳播感染沙門氏菌，或經蛋殼滲透的橫向傳播，即由蛋殼上的糞便受污染。

按圖掌握此文章重點︰

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*類雌激素可能引發人體各種疾病並令內分泌失衡，如癌症（乳癌、卵巢癌、子宮癌、宮頸癌，甲狀腺癌等）、生殖能力下降、神經系統紊亂、兒童性早熟、糖尿病等。

**急性毒可包括農藥、獸藥、微生物毒素、塑化劑、防腐劑、植物源毒素等。如飼料中具有雌激素活性的嘔吐黴素（4-deoxynivalenol）、農藥殘留芬普尼（Fipronil），獸藥殘留美洛昔康（Meloxicam）等可傳遞給雞蛋，同時影響母雞的健康，化學物質或於單獨或混合效應下產生毒性。其次，毒性亦有機會由環境因素造成，包括農場土壤、空氣、飲用水，運輸飼料槽車等。人體長期攝入含毒性物質，能構成健康風險，包括心血管疾病，骨骼異常發育等。

資料來源及提供︰ 水中銀（國際）生物科技有限公司