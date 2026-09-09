減肥地雷｜瘦身失敗因大腦興奮過度！20種最易成癮食物 薯片只第2

減肥地雷｜減肥覺得難以成功，可能是某些食物本身的特性，令人太易吃上癮，即使一再想戒掉它們，但無法戒掉。需減肥控制體重；想遠離食物成癮的人，以下20種食物能避且避。



減肥地雷｜加工食品高糖高脂 刺激大腦興奮成癮

食物成癮、食物上癮是指無法控制自己對某些食物的依賴及食慾，有些食物比其他食物更容易使人引起成癮的症狀。以往美國密歇根大學的研究人員曾研究了518名參與者的飲食習慣，其中92%的人對某些食物表現出上癮的飲食行為，有7-10%的人被診斷出患有全面的食物成癮。

食物上癮是指無法控制自己對某些食物的依賴及食慾。（iStock）

大多數被評為令人容易上癮的食物都是加工食品，這些食物通常含有高糖或高脂肪，或兩者兼而有之。與未加工的食物相比，食用加工過的食品會釋放出大量讓人感覺良好的化學物質，這會在大腦中產生強大的獎勵感，使大腦更渴望這些食物，導致惡性循環，形成食物上癮。

容易上癮食物｜薯片／朱古力同分 冠軍竟是薄餅

在測試中，參與者以 1（完全不上癮）到 7（極度上癮）的等級評估了35種食物中每一種食物出現成癮問題的可能性，當評分數字愈高，表示依賴程度愈大。

容易上癮的20種食物

最容易上癮的20種食物，括號內評分數字愈高，表示依賴程度愈大。

第1位：薄餅（4.01）

薄餅在所有食物中最容易叫人上癮，脂肪、鹽、麵糰含大量碳水化合物，避免食太多薄餅，防止大腦有過度反應。

第2位：朱古力（3.73）

朱古力富含糖、色氨酸，可刺激快樂荷爾蒙血清素的釋放，雖令人快樂和振奮，同時很容易上癮。

第2位：薯片（3.73）

鹽對味蕾的強烈刺激，令人欲罷不能，吸取過多鹽會損害腎臟。

第4位：餅乾（3.71）

餅乾富含精製小麥、白糖、牛油、脂肪和反式脂肪，尤其是甜度高的餅乾刺激神經元，導致更大的癮。

第5位：雪糕（3.68）

雪糕糖和乳脂豐富，強烈刺激大腦釋放叫人興奮的多巴胺，讓人想吃更多。

第6位：炸薯條（3.60）

含有大量精製碳水化合物、脂肪和鹽分，這種高脂高鈉的黃金比例會強烈刺激大腦的獎勵機制並釋放多巴胺。加上外脆內軟的口令人失去自控能力。

第7位：芝士漢堡（3.51）

芝士漢堡結合了高脂肪的肉餅、精製碳水化合物的麵包以及會釋放酪啡肽的芝士。三者結合能迅速提升血糖，並強烈刺激大腦的獎勵中樞，令人難以抗拒。

第8位：碳酸飲料（3.29）

碳酸飲料含糖量高，刺激多巴胺釋放，含咖啡因的飲料也導致成癮。

第9位：蛋糕（3.26）

蛋糕含有大量的精製糖、麵粉和牛油，高糖高脂會促使大腦大量分泌多巴胺。加上豐富的口感層次，極易導致大腦對甜食產生依賴。

第10位：芝士（3.22）

芝士中含有酪啡肽casomorphin會刺激大腦，釋放多巴胺讓人上癮。

第11位：煙肉（3.03）

煙肉富含飽和脂肪和鹽分，經過高溫煎烤後會散發強烈的香氣並帶來酥脆口感。這種高脂高鈉的特性會干擾飽足感信號，讓人一口接一口停不下來。

第12位：炸雞（2.97）

炸雞經過高溫油炸後吸滿油脂，加上外皮大量鹽分，符合人類對高脂高鈉食物的渴望。其外脆內嫩口感進一步放大進食時的愉悅感。

第13位：麵包（2.73）

麵包的原料小麥含麥醇溶蛋白 gliadin，它是一種讓人多吃會成癮的蛋白質。

第14位：爆谷（2.64）

一份微波爆谷提供每日推薦飽和脂肪量的75%，它含大量的鹽、糖和脂肪，對大腦有刺激作用，因此極易上癮。

第15位：穀物早餐（2.59）

早餐穀物很容易令人上癮，因含有大量的砂糖和精製小麥，吃完後也會一直感到飢餓。如果想堅持吃穀物早餐，建議混合燕麥和乾果。

第16位：軟糖（2.57）

軟糖含大量糖分，糖刺激多巴胺的釋放而導致大腦依賴糖，過量食用會吸收過多的卡路里和引起蛀牙。

第17位：牛扒（2.54）

牛扒富含蛋白質與動物性脂肪，肉類在高溫煎烤過程中產生的梅納反應（Maillard reaction）會散發極具誘惑力的香氣。這種豐富的肉汁與脂香能強烈刺激食慾，為大腦帶來高度的滿足感。

第18位：鬆餅（2.50）

鬆餅muffin含有大量糖分，過量進食增加肝臟負擔，如果真的想吃，自製少糖的鬆餅較好。

第19位：堅果（2.47）

果仁含不飽和脂肪及多種礦物質，揀原味的堅果，適量食用其實有益健康。

第20位：雞蛋（2.18）

雞蛋含蛋白質、多種維他命及礦物質，烚蛋的熱量比其他蛋料理更低。