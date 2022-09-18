入廚貼士｜小松菜超簡單5步保鮮法可生吃　9大健康好處助長壽防癌

日本小松菜的售價漸漸比往常低，通常在一田超市中內發現。不過，小松菜比較嬌貴容易枯黃，保存方法十分簡單，不用刻日吃完，亦可保持小松菜的美味及新鮮。



日本小松菜比較嬌貴，要妥善保存延長保鮮。

冷凍保存小松菜簡單5步 無需解凍立即可用

日本全國農業協同組合聯合會（簡稱︰全農）公關部在官方Twitter上分享保存小松菜的方法，能保鮮、味及翠綠。當烹飪時取出所需用的分量，無需解凍立即可用於炒菜、水煮或生吃。此帖點讚人數超過6萬，網民留言感謝有可立即使用的蔬菜貼士，亦有網民分享如果沒有脫水籃瀝乾，可在保鮮袋底部放一張廚房紙，然後左右搖晃去除水分。

按圖睇冷凍保存小松菜5步︰

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冷藏保鮮法可存放1星期

如果不用冷凍（急凍）方法，冷藏當然亦可，用沾濕的廚房紙巾包裹住根部，把小松菜放回包裝袋裡，因為包裝袋往往具有保鮮功能，然後直立存放雪櫃內冷藏來模仿生長時的狀態，約能存放1星期；若菜葉開始轉黃色，就要盡快食用。

當烹飪時取出所需用的小松菜，無需解凍立即可用於炒菜、水煮或生吃。

清炒蒜炒或水燙 口感清脆生吃也可

小松菜又名日本油菜，它富含一般綠葉蔬菜的營養，包括維他命C、類胡蘿蔔素及各樣礦物質，鈣質含量比牛奶高。它跟菠菜長得頗是相像，卻沒有菠菜「嚡口」的澀味。小松菜一年四季都有生產，挑選時可注意，菜莖、菜葉有否損傷、是否挺直，葉片渾圓飽滿及完整、顏色翠綠為佳。小松菜即使沒有汆燙也能食用，口感清脆，最常見為清炒、蒜炒或水燙，也可醃漬成小菜成為雪櫃內的常備料理。

小松菜9個好處 鞏固日本長壽飲食文化

東京醫科大學醫院Hayk S. Arakelyan醫學教授在學術研究中指出，小松菜是日本料理的主食，它對身體的益處，包括促進消化、有助身體抗炎、有益心血管及提升免疫系統健康，其中的葉黃質和玉米黃質有護眼作用。另外，小松菜含豐富的維他命C，有益於神經遞質合成及令傷口癒合更快，而蘊藏的維他命K能促進鈣吸收，有益於牙齒及骨骼健康、對於血液凝固和鐵吸收也有積極作用。小松菜中亦蘊含蘿蔔硫素，可以幫助身體預防及對抗癌症，它在日本人的長壽飲食文化中有着重要位置。

按圖睇小松菜9個好處︰

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參考資料︰日本全農Twitter/Hint-Pot/自由時報/ResearchGate