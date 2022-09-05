入廚貼士 ｜豉油5大用途提鮮去腥　正確保存法防霉發臭忌直接下鑊

不論寒門或富戶，從清早開門伊始，每日生活離不開「柴米油鹽醬醋茶」。豉油嚴格來說沒有具體地包含在開門七件事中；然而，豉油和糖一樣在烹飪中擔當了重要角色，它的用途廣泛，可用於蘸料、燉肉、紅燒、關東煮和蒸水蛋等，尚有豉油雞髀、豉油王炒麵、豉油王蝦、豉油皇炒腸粉……豉油雖然價格相宜，但存放在錯誤的位置，好端端一大樽豉油就白白地浪費，究竟豉油保存在哪裡更恰當？



市售的所有豉油普遍屬「高鈉」。（尹嘉蔚攝）

每日食豉油上限約6茶匙

據食安中心資料，每100克/毫升食物含超過600毫克鈉便屬「高鈉食物」，市售的所有豉油普遍屬於「高鈉」。按世界衞生組織建議，成人每日的鈉攝取量應少於2000毫克，即約1平茶匙鹽。先了解兩大品牌豉油及減鹽豉油每5毫升（約1茶匙）的鈉含量及每日攝取上限︰

豉油5大用途 調成萬用醬入廚更快手

如果怕豉油太高鈉，擔心鹽分攝入量，可加入檸檬汁、白醋、柚子汁/醋來減少一下豉油的用量，也可以選購減鹽豉油。豉油除了用作調味之外，其中的谷氨酸還會提升食物的鮮味。豉油還有增色增香、促進魚類的蛋白凝固、去除生魚腥味的作用。假如平日入廚想更快捷方便，不妨用豉油、糖、味醂做成「萬用醬」，適合搭配任何肉類、魚類和蔬菜菜餚。

豉油中的谷氨酸還會提升食物的鮮味。（Unsplash）

【萬用醬】

材料︰日本豉油100毫升、味醂200毫升、糖50克。

做法︰將全部材料拌勻，放入儲存容器中，存放在雪櫃完成，並盡快用完。可據自己的喜好調整材料的分量和比例；如果分成細袋裝，大概一星期要用完。

按圖了解豉油5大用途︰

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豉油放雪櫃免發霉 開瓶後勿直接入鍋

豉油在開封前可保存很長時間，但開封後若是放在室內，味道和香氣會慢慢消退，顏色逐漸變深，最好將豉油存放在雪櫃。 因為，導致豉油變質的主要因素有三個：溫度（熱）、空氣（氧氣）和微生物（黴菌）。

按圖睇用豉油2大貼士︰

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當打開瓶蓋後，豉油與空氣接觸並開始氧化。氧化會改變豉油的成分並使顏色變深，所以要注意密封，此舉還能防止黴菌進入。另外，溫度愈高，豉油的香氣、顏色和味道變質愈快，因此必須存放在陰涼、黑暗的地方，最好放在雪櫃裡，有助於防止黴菌生長。

開瓶後豉油宜放多久？

從雪櫃取出豉油，因為溫度差異，冷縮熱脹的關係，豉油的體積會膨脹，容易從噴口飛濺，故此要慢慢開蓋，以免濺污四周。還有一點要留心，如果將豉油從豉油樽直接倒在蒸鍋或炒鑊上方，蒸氣會進入瓶中，並在瓶口和頂部形成水珠，從而可能導致豉油發霉，所以提前將要用的豉油分量，用匙或調味碟加入鍋中。最後，盡可能在豉油開瓶後一個月左右便使用完畢。

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食譜影片示範︰【炒麵食譜】豉油王炒麵爽口彈牙 15分鐘快炒港式美食

豉油王炒麵食譜

參考資料︰Hint-Pot/ヤマサ醤油株式会社