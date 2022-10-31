皮蛋功效｜清熱解毒6功效煮粥紓緩長新冠不適　松花蛋高質多雪花

皮蛋是華人美食，外國人不懂欣賞，還冠以「惡魔蛋」之名，不知他們渡萬聖節時會否再接受大啖吃皮蛋的挑戰？皮蛋一向不視為健康食物，卻自有它的食用療效。中醫師指皮蛋能清熱解毒、滋陰潤肺、減輕咽乾口乾等不適。病後未癒吃兩餐皮蛋粥，能感身心舒暢。



新冠康復兩餐皮蛋粥 清熱解毒滋陰潤肺

新冠肺炎康復後，咳嗽、頭痛、肚痛、喉癢、疲倦等久纏未散，病未癒胃口欠佳，亦怕吃飯後肚痛，身體甚為不適，故選擇清淡飲食，不知是心理作用，抑或真有關連，吃了兩餐皮蛋粥後，意外地令人感到舒服。為此好奇詢問中醫師有關皮蛋的食用價值或療效，註冊中醫師潘仲恆回覆︰「它幾好的。」

按圖了解皮蛋6功效︰

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潘醫師解釋，皮蛋，性寒，味辛、澀、甘、鹹；入胃經，給多數人的印象能下火、去火，連皮蛋瘦肉粥亦俗稱為「下火」就知去火功效深入民心，皆因皮蛋緩解「上火」等症狀具有很好的效果，它可清熱解毒、滋陰潤燥、潤肺、潤喉、去大腸火、中和胃酸等。一般人皆可進食皮蛋，尤以火旺者最宜。至於，兒童、脾陽不足、寒濕腹瀉者、心血管病及肝病患者少食；另外皮蛋含鈉量很高，高血壓病人及腎病患者也要少吃為宜。

皮蛋可清熱解毒，剛病癒不妨吃碗皮蛋粥調養一番。（尹嘉蔚攝）

靚皮蛋有彈性味溫和 皮蛋界的LV身披雪花

按圖睇挑選皮蛋4個秘訣︰

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雪花愈多品質愈高

製作皮蛋用上石灰和米糠等醃製鴨蛋而成，因鹼性物質與蛋裡的氨基酸化合，在蛋白中便形成氨基酸鹽結晶體，狀似松針、雪花，故皮蛋有別名叫「松花蛋」。曾有台灣網民分享第一次見佈滿「雪花」的皮蛋，擔心它已變壞而不敢吃，為此又請教網友。網友們紛紛笑她不懂美食，並說有雪花的皮蛋完全是「皮蛋界的LV」，雪花愈多品質愈高。

蛋白佈滿雪花的皮蛋，品質最高，加上溏心蘊藏了濃郁的風味，最令皮蛋愛好者喜歡。（VCG）

皮蛋易染沙門氏桿菌 打開後勿暴露空氣或放雪櫃過久

另有網友憶起，小時候以為有雪花的皮蛋是鴨毛未淨，或成長到一半的鴨仔被拿去做皮蛋，害了好一陣子不敢吃，長大時才知皮蛋藏雪花的真相。其實，皮蛋的生產歷史已十分悠久，它具特殊風味，能促進食慾。不過，皮蛋最易感染沙門氏桿菌，當皮蛋打開後，必須盡快吃完，不能長時間暴露在空氣中或長期放入雪櫃留著不吃。

當皮蛋打開後，須盡快吃完，以免感染病菌。（VCG）

尖椒皮蛋食譜

中外口味差異 CNN選皮蛋為噁心食物之王

聞着臭、吃着香。大家小時候或者也不吃皮蛋，長大後反而愈來愈懂得品嚐皮蛋的獨有風味。烏黑發亮的皮蛋是華人的美食，在外國人眼中卻是魔鬼食物，聞風喪膽兼噁心咋舌。早年美國有線電視新聞網（CNN）選「全球最噁心食物」，皮蛋力壓群雄奪冠，外國人指皮蛋堪似「惡魔生的蛋」，味臭、質感黏、口感軟散、外貌酷似黑色橡膠，非常怪異而甚為排斥，又笑稱皮蛋為「百年蛋」或「千年蛋」（Century Egg、Hundred-year Egg）。後來有聲音批評CNN此項選舉不尊重華人文化，並要求為此事道歉，及後當年CNN主編Andrew Demaria最終發表，該項選舉無意造成任何冒犯，並為此深表歉意。

外國人難以接受皮蛋味道，吃純皮蛋時面容扭曲。（Bilibili視頻）

參考資料︰TVBS/MEDIAITE/China.org.cn