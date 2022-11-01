煮即食麵貼士｜日本沙律醬雞蛋辛拉麵　爆紅吃法秒變豬骨湯拉麵？

早前流行於日本網絡的即食麵煮法及爆紅吃法，由網民們發揚光大，以不用熬豬骨的方法，卻獲得豬骨湯底的既視感及細膩，全靠一支日本沙律醬成就驚喜的美味，一起來看看簡單的煮法。



熱爆網絡辛拉麵有趣吃法 加沙律醬頓變豚骨拉麵

大家喜歡吃哪個牌子的即食麵？記者喜歡用辛拉麵，如閣下喜歡一丁或任何品牌亦可嘗試此道食譜，不過坊間聲音較推祟用辛拉麵。這個贏盡人氣及熱度的即食麵爆紅吃法，其實全賴湯底！湯底絕對是即食麵的靈魂所在，試想想煮好了麵質彈牙的麵條，卻沒有香濃入魂的湯底，難道不覺美中不足嗎？味粉、麻油、香蔥等構成了惹味湯底的重要元素，味粉落入碗，倒兩勺滾水攪勻，更能盡享味粉的精華。將此份美味昇華，日本網民推薦將味粉清湯變豚骨濃湯，貫徹煮即食麵要夠快的精神，不用花時間買豬骨、淥豬骨、熬豬骨，用日本沙律醬（蛋黃醬Mayonnaise）搞掂，網民提議最好用Kewpie牌沙律醬。

靠沙律醬整色整水加入即食麵，使不用熬豬骨卻仿似有豬骨濃湯底。（尹嘉蔚攝）

不少YouTubers也親自嘗試炮製，並大談食後感︰「湯更香、更開胃了」、「哇！好好味」、「我懂它的意思，因為辛拉麵較辣，加微甜微酸的沙律醬中和了辣味，日本人較喜歡甜味…」本着好奇求真的決心，記者也來親自試製沒有豬骨的「日式豚骨拉麵」。

按圖睇「日式豚骨拉麵」食譜︰

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沙律醬增厚湯質中和辣味 真係咁好食？

如想得到更濃厚的日本拉麵風味，可隨喜好添加芽菜、溏心蛋或日本叉燒等作配菜。的確使用此法，根本不用熬豬骨湯，也能得到一碗「似有」豚骨湯味道及充滿蛋白質的拉麵湯底。當沙律醬被混和了，再沒有嚐到沙律醬的原味，它最大作用其實是帶了油脂給味粉清湯，令其變得淳厚、濃稠及略帶甜香，當然也中和了辛拉麵味粉的辣。如果只用雞蛋，而棄用沙律醬或有所欠缺，湯質未必似豬骨湯般厚。記者認同此方法增加了食趣，能讓吃即食麵或辛拉麵等提升了等級，卻未有去到「好鬼好食」的程度。各位民間講究如何煮或吃即食麵的高手也有興趣試試這碗日本沙律醬湯辛拉麵嗎？

沙律醬加雞蛋增厚湯質，兩者缺一或有不足。（尹嘉蔚攝）