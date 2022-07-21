食物安全｜印日韓18款即食麵含致癌物三養都有份　多吃增乳癌風險

早前台灣食藥署公布，來自多國包括印尼、日本、韓國、越南、菲律賓的即食麵共18款驗出除害劑-環氧乙烷（ethylene oxide）殘留，而近日（7月19日）香港食安中心亦發公告，一款來自日本的鹽味碗麵同樣被驗出除害劑環氧乙烷，呼籲業界如持有受影響產品，應立即停止使用或出售。環氧乙烷被世衛國際癌症研究機構列為一級致癌物，若長期接觸，可能增加罹患血癌、乳癌的風險。



台灣驗出18款即食麵含禁藥致癌物環氧乙烷

據台灣食藥署公布，有11款印尼即食麵屬同一品牌MIE SEDAAP（喜達）均被發現有環氧乙烷殘留，包括︰韓式辣雞味撈麵（杯裝）、韓式辣雞味撈麵（包裝）、牛肉味湯杯麵、雞肉味湯杯麵、韓式辣味湯麵、酸辣味湯杯麵、咖喱雞味湯杯麵、特色咖喱味湯杯麵、辣雞味湯杯麵、青檸味即食麵（包裝）、酸辣風味即食麵（包裝）。此外，印尼SARIMI牛肉丸味即食麵（包裝）、日本Acecook小豬鹽味碗麵、韓國海鮮味高麗麵、韓國SAMYANG（三養）咖喱風味火辣雞肉風味鐵板炒麵、菲律賓Lucky Me湯杯麵、Lucky Me即食麵（包裝）、越南Omachi排骨味即食麵亦被驗出環氧乙烷殘留，受影響產品已全遭退運或銷毀。台灣食藥署科長陳慶裕表示，產自印尼的即食麵中分別在配料包、調味包等驗出環氧乙烷，可能是醬料包中含有一些農產品，需要殺菌保存，才驗出除害劑殘留。

按圖睇18款被驗出致癌物「環氧乙烷」的即食麵︰

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印尼MIE SEDAAP韓式辣雞味撈麵超市普見

記者到香港大型超市及網購平台搜尋以上受影響產品有否流入市面，暫時只見由印尼入口的MIE SEDAAP 韓式辣雞味撈麵（包裝）於Taste超級市場內及百佳網店有售（每件$19.5），該款撈麵的調味包成分含糖、增味劑（E621）、雞味調味料、番茄粉（番茄粉、抗結劑（E551））、醬油粉（大豆、鹽、麥芽糊精）、大蒜粉、酵母提取物、洋蔥粉、酸度調節劑（E330）、植物油、辣椒粉、油包︰栩物油、洋蔥、大蒜、色素（160c）、炸洋蔥︰洋蔥、小麥粉、鹽；每100克進食分量含452千卡、總脂肪16.5克、糖6克、鈉1391毫克。

被台灣食藥署驗出含致癌物環氧乙烷，由印尼入口的MIE SEDAAP 韓式辣雞味撈麵（包裝）於Taste超級市場內有售。

食安中心呼籲停用停售Acecook小豬鹽味碗麵

此外，香港食安中心近日呼籲市民不要食用日本進口Acecook小豬鹽味碗麵，中心發言人表示，中心早前透過食物事故監測系統，得悉台灣食品藥物管理署發出通告，指上述產品被驗出環氧乙烷含量不符當地規定。中心得悉事件後，隨即根據台灣當局提供的資料，聯絡本地進口商跟進，初步調查發現上述進口商曾進口受影響批次的有關產品。基於環氧乙烷已被歐盟禁用，為審慎起見，上述進口商已按中心指示將受影響批次的產品下架及停售，並展開回收。同時，中心呼籲市民如購入受影響批次的產品，應停止食用；業界如持有有關批次的產品，也應馬上停用或停售。

香港食安中心近日呼籲不要食用日本進口Acecook小豬鹽味碗麵，上述產品被驗出環氧乙烷。

環氧乙烷一級致癌物 長期接觸恐增血癌乳癌

據資料顯示，環氧乙烷是一種無色、可燃、具高反應性之化合物，在各種工業廣泛被使用，可幫助製造乙二醇等化合物，這些化合物是日常清潔用品、洗碗精及紡織品等原料；另外，環氧乙烷也是醫院被普遍使用的消毒氣體，也曾用於食品的滅菌，避免食物被沙門氏菌等污染。

世界衛生組織國際癌症研究中心（IARC）已將環氧乙烷定為一級致癌物，若長期接觸可導致血癌、淋巴癌及乳癌發生。台灣食藥署補充，美國及加拿大允許使用環氧乙烷在香料、芝麻作為蒸熏殺菌用途，但台灣沒有核准作為農藥使用。

參考資料︰台灣衛生福利部食品藥物管理署/香港食物環境衞生署食物安全中心/早安健康/HEHO