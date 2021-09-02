即食麵美味配料排名｜腸仔冠軍沙嗲牛出局　醫生籲勿和第7位同食

TVB綜藝節目《思家大戰》中提及一條問題，問及100名受訪者︰「即食麵配搭什麼最美味？」結果有8樣配料獲最多人揀選，但當中竟然沒有香港人最愛，而外國人最困惑，甚至被形容為似屎的「沙嗲牛肉」。【飲食熱話】外國人最怕的中式食物 沙嗲牛麵似屎田雞未算第一

至於，五香肉丁、雞翼和豬扒也全部不入圍。冠軍是腸仔，結果不出人意表，但第7位的「入圍配料」，跟即食麵一起食用可能引致命危。

即食麵配搭什麼最美味？ 《思家大戰》

按圖看結果：冠軍是腸仔！

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作答總人數為86人，節目中沒有交代餘下14人的意向。以上結果簡單顯示最多受訪者選腸仔，認為配搭即食麵最美味。亞軍是雞蛋/煎蛋，有網友好奇問「即食麵會加蛋的人多嗎？」回應一面倒「加蛋才是真理」，以往台灣社交平台曾有不少食家分享即食麵的銷魂吃法，「加蛋才是真理」，讓人有120%的滿足，更有網民誇稱︰「即食麵不加蛋，根本是污辱即食麵吧。」

😂飲食熱話｜煮即食麵必定要加蛋？網民答案一面倒兼推薦各式食法

即食麵溝可樂 醫生︰咁食法如不要命

早前內媒報道，一名25歲男子以可樂配即食麵，一小時後開始腹脹劇痛，甚至痛至暈倒，被送院急救後需插上胃管排胃氣，病情才趨穩定。醫生形容該男子以可樂配即食麵如同玩命，由於可樂含碳酸，即食麵中的膠質屬鹼性，同時進食兩者或導致胃脹和腹痛，後果可以非常嚴重。此外，即食麵一般以油炸製成，長期吃油炸食物亦較易致胃脹及胃痛。常吃即食麵的人，相比吃飯和其他麵類，較大機會患上與胃部相關的疾病。

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即食麵中的膠質屬鹼性，可樂含碳酸，同時進食兩者或導致胃脹和腹痛。（陳嘉元攝）

報導被廣泛流傳後，不少網民質疑說法，並直言「食咗咁多年都無事」。急症科醫生馮顯達及家庭醫生關嘉美在較早前受訪時指，可樂及即食麵在胃部或多或少釋出二氧化碳，即使胃部有伸縮機制，而且也非人人因為邊飲可樂，邊吃即食麵而感到不適。但短時間內吃太急或過飽，加上麵條發脹及汽水的二氧化碳，則有機會出現胃脹、胃酸倒流或肚痛等情況，進食時最好維持七成飽較為理想。

凍水落麵唔一定錯 勿過冷河味粉後落

記者以往走訪「茶廳」茶餐廳老闆謝健豐（Benson），他分享煮一丁即食麵的貼士，想得出的即食麵煮法，他幾乎都試過。有人話凍水落麵等於唔識煮麵，更曾經有一名港男藉此原因想飛掉女友😱，猶豫是否應該分手。

不過，黃秋生曾推介煮即食麵時，在凍水中落麵，水滾後30秒就撈起麵條，這樣煮的麵質就會最彈牙。當然，不少網民挑戰他的說法，秋生哥只是輕描淡寫數句「香港未有得賣我已經食啦」，並說明滾水落麵「冇話唔得，不過唔係日式老派煮法」。而Benson覺得凍水落和滾水落麵的分別不大，凍水落麵，不用等水煲滾，比較省時，適合懶人；他自己則建議滾水落麵，這樣比較容易控制麵餅的受水程度。【煮麵秘技】出前一丁點煮最好？星級茶記老闆教你彈牙美味要識撈

Benson經常研究不同食材的各種煮法，包括煮一丁即食麵，凍水或熱水落是否需要過冷河、先落或後落味粉等，他有自己的個人心得。（資料圖片）

請按圖（圖下有說明）看Benson煮即食麵的心得，麵質爽彈，味道均勻又有麻油香︰

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【同場加映】泡杯麵︳為甚麼泡3分鐘？真相竟不關乎美味！附大廚煮一丁秘技

這個3分鐘的規則是即食麵的創始人安藤百福（吳百福）發明的，安藤被讚譽為「即食麵之父」，亦是日清食品集團（Nissin Food）的創辦人。

非1分鐘也非5分鐘，究竟杯麵為何要泡3分鐘？按圖詳解真相︰