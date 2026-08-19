煙甲蟲怕什麼？產卵1次達百粒食物速發霉！消滅3重點留意出沒數量

煙甲蟲怕什麼？無論家居如何打掃得一塵不染，都難保沒有昆蟲入侵，尤其廚房更是細菌昆蟲的溫床。於廚櫃、食物櫃中有否發現一種如黑芝麻般大小的蟲子？牠會把食物蛀掉，甚至大量繁殖，遇驚又會即時扮死。家中溫暖和潮濕的廚房更是牠們養精蓄銳的好地方。究竟這些昆蟲對人體有沒有害？又應如何處理？



每當受驚，煙甲蟲就會立即縮起，呈現「假死」的狀態。（圖片來源：Flickr）

煙甲蟲｜愛吃乾糧 花生、穀物、大蒜

煙甲蟲最活躍的季節是炎熱潮濕的春夏季（約4月至10月），一般零星的昆蟲入屋對衞生影響不大，不過如果家中有未存放妥當的食物，就有機會成為牠們繁殖的溫床。細小的煙甲蟲，最易被人忽略，牠主要在廚櫃、食物櫃中出現。滅蟲公司「滅蟲職人」商業經理陳嘉希（Candy）回覆我們查詢時表示，這種煙甲蟲由於對煙葉的危害大因而得名，牠全身深棕色，身長約2至3毫米，比芝麻大一點點。煙甲蟲吃的食物涵蓋所有乾貨，包括種子、穀物、花生、可可豆、粉料，甚至是濃味食物如大蒜都是牠們的食糧。

按圖看煙甲蟲的習性

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煙甲蟲產卵一次達100粒 令食物急速發霉

雖然煙甲蟲看似無害，亦不會叮咬人類，不過牠們的繁殖力驚人，每次生產都會生上百粒卵，而且習慣在食物上分散產卵，一旦蔓延開來，牠的數量就可於短時間內以倍數上升，難以在短時間內完全清除。Candy表示，在家發現煙甲蟲時，判斷數量極為重要，如是開窗狀態，看到單隻飛入，輕易用紙巾殺掉就是，但如果在家中某個地方看到數隻都是圍繞在那個區域出沒就要特別注意，找出源頭棄掉及加以清潔，檢查乾性食物如：中藥材，茶葉，煙草，乾果等等。此外，幼蟲的排洩物會污染食物，令它們快速發霉，肉眼會看到食物上呈現棕色一點點，所以如果發現牠們的蹤影，就要立即將食物處理掉。

煙甲蟲特徵及習性 外觀 全身深棕色，身長約2至3毫米 孵化期 每次產卵超過100粒，最快約7天就會孵化 糧食 所有乾燥食物都可成為煙甲蟲的食糧 影響 幼蟲的排洩物會污染食物，快速發霉 特性 煙甲蟲最擅長裝死，每當受驚都會縮起反肚扮死

所有乾糧都會成為煙甲蟲的食糧，如茶葉、中藥、花生、大蒜等，因此把食物好好密封是驅除煙甲蟲重要的一環。(melanie dijkstra@unsplash)

煙甲蟲擅長「扮死」 15°C以下進入休眠狀態

每種生物都有一套生存的法則，以避開危險。而煙甲蟲最擅長是裝死，每當受驚，或者察覺有危險，牠們便會立即縮起，「反肚」裝死，直至危機遠離。要解決家居的蟲患，只可阻止牠們繼續繁殖，因此，減少牠們的食物來源是其中一個有效方法，宜密封食物放置乾燥陰涼通風的地方，或把食物存放在冰箱，因為溫度低於15°C，煙甲蟲一般都會進入休眠狀態，蟲卵孵化亦會停止，相反溫度愈高，孵化期就會縮短至7至10天。

煙甲蟲的（資料圖片）

一物誘殺煙甲蟲

雖然煙甲蟲的繁殖能力驚人，不過亦不是沒有弱點。事實上，天氣開始轉涼，煙甲蟲的活動開始變得緩慢，而且牠們的生命周期只有2至6周，故冬季可以大大延緩蟲害的蔓延。此外，煙甲蟲亦有趨光的習性，所以利用紫外光LED燈光誘殺也是一個不俗的方法。家人亦要封存所有食物，截斷牠們的食物鏈，也能有效驅除家居的蟲害。

驅趕方法煙 甲蟲受溫度、濕度和光線影響其活躍情度 低溫 乾燥低溫令煙甲蟲滋生或活動減慢，15°C以下會進入休眠，停止孵化蟲卵 光線 煙甲蟲有趨光習慣，可用紫外光LED燈光誘殺 斷糧 封存所有食物，截斷牠們的食物鏈，能有效驅除家居蟲害

資料來源：滅蟲職人