滅果蠅方法｜網友靠3物自製滅蟲神器一下午即清光！做法+黃金比例
最近天氣越來越熱，家中也開始出現不少蚊蟲，尤其廚房存放食物、水果，更會引來果蠅。
有網友分享，用礦泉水瓶、洗碗精、白醋、白糖，再鋪上紙巾就是自製的「果蠅陷阱」，抓果蠅的效果非常好，引起討論。
夏季果蠅大爆發！網推「除蠅神器」比電蚊拍更強：只要這3樣廚房神物，一個下午全滅清光
有網友在Facebook社團「裝修設計分享」發文分享自己的除果蠅妙招，並表示「比電蚊拍管用」，只要將礦泉水瓶剪一半，加入洗碗精、白醋、白糖，再鋪上紙巾，一個下午就將果蠅清光光，就算有少數漏網之魚，終究也逃不過這個陷阱。
廚房存放食物非常容易引來果蠅，怎麼簡單有效滅果蠅？👇👇👇
1. 糖、醋、洗碗精
Facebook社團「我愛全聯-好物老實說」也有人實測類似方法，在一小碗水裡倒入些許的糖、醋、洗碗精，調和後放在水槽邊或垃圾桶旁，也有同樣效果，能看到果蠅自投羅網。
2. 肥皂水、酒精
留言區也有人表示，果蠅的體表有油膜，主要被食物殘渣吸引，因此用肥皂水、酒精等皆可以有效除果蠅，網友分享的做法主要是利用洗碗精具有破壞表面張力的作用，醋與糖則用來吸引小飛蟲，比例則建議洗碗精、醋與糖約以1：1：1混合使用。
許多人也同樣表示實測有效，
「我沒衛生紙也是可以的」
「謝謝分享，趕快來去弄一碗」
「我也是這樣用，有效」
「這個配方真的很有效，屢試不爽」
「哇嗚～～～抓到好多，滿滿的成就感」
「這配方好像很厲害！」
網友激推果蠅「自製陷阱」製作流程
第1步準備容器
將礦泉水瓶剪一半（或準備小碗）。
第2步核心配方
加入洗碗精、白醋、白糖（建議比例為1：1：1）
第3步加強陷阱
倒入些許水調和，並可鋪上一張紙巾引誘。
第4步放置地點
擺在果蠅最常出沒的水槽邊、垃圾桶旁或水果盤附近。
為什麼果蠅會「自投羅網」？
為什麼這個簡單的組合威力驚人？留言區釣出內行人解析背後的科學真相：
1. 強力誘引
「白醋」與「白糖」能模擬果蠅最愛的發酵果香，引誘小飛蟲靠近。
2. 致命一擊
果蠅體表覆蓋有油膜，而「洗碗精」具有破壞表面張力的作用。一旦果蠅接觸到液體，便會瞬間下沉受困，無法再次起飛。
3. 其他替代品
有人分享若無洗碗精，使用肥皂水、酒精也能達到類似的破壞油膜效果。
為什麼我放了陷阱，果蠅卻不進去？
請檢查你的比例是否正確。若「誘餌」味道不足，果蠅不會受吸引；若洗碗精太少，則可能無法有效殺死。另外，環境中若有更吸引牠們的腐爛水果或廚餘，應先清理乾淨。
除了這個陷阱，還有什麼方法可以防止果蠅產生？
果蠅主要被食物殘渣吸引。除了設置陷阱，最根本的方法是保持廚房乾燥、定期噴灑酒精，並將水果收入冰箱或加蓋保存。
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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：家裡突然很多果蠅不用噴殺蟲劑！內行教2招天然滅蟲法，一個下午全滅清光】
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