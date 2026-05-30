滅果蠅方法｜網友靠3物自製滅蟲神器一下午即清光！做法+黃金比例

最近天氣越來越熱，家中也開始出現不少蚊蟲，尤其廚房存放食物、水果，更會引來果蠅。



有網友分享，用礦泉水瓶、洗碗精、白醋、白糖，再鋪上紙巾就是自製的「果蠅陷阱」，抓果蠅的效果非常好，引起討論。

夏季果蠅大爆發！網推「除蠅神器」比電蚊拍更強：只要這3樣廚房神物，一個下午全滅清光

有網友在Facebook社團「裝修設計分享」發文分享自己的除果蠅妙招，並表示「比電蚊拍管用」，只要將礦泉水瓶剪一半，加入洗碗精、白醋、白糖，再鋪上紙巾，一個下午就將果蠅清光光，就算有少數漏網之魚，終究也逃不過這個陷阱。

殺果蠅妙招（01製圖）

廚房存放食物非常容易引來果蠅，怎麼簡單有效滅果蠅？👇👇👇

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1. 糖、醋、洗碗精

Facebook社團「我愛全聯-好物老實說」也有人實測類似方法，在一小碗水裡倒入些許的糖、醋、洗碗精，調和後放在水槽邊或垃圾桶旁，也有同樣效果，能看到果蠅自投羅網。

2. 肥皂水、酒精

留言區也有人表示，果蠅的體表有油膜，主要被食物殘渣吸引，因此用肥皂水、酒精等皆可以有效除果蠅，網友分享的做法主要是利用洗碗精具有破壞表面張力的作用，醋與糖則用來吸引小飛蟲，比例則建議洗碗精、醋與糖約以1：1：1混合使用。

許多人也同樣表示實測有效，

「我沒衛生紙也是可以的」

「謝謝分享，趕快來去弄一碗」

「我也是這樣用，有效」

「這個配方真的很有效，屢試不爽」

「哇嗚～～～抓到好多，滿滿的成就感」

「這配方好像很厲害！」



網友激推果蠅「自製陷阱」製作流程

第1步準備容器

將礦泉水瓶剪一半（或準備小碗）。

第2步核心配方

加入洗碗精、白醋、白糖（建議比例為1：1：1）

第3步加強陷阱

倒入些許水調和，並可鋪上一張紙巾引誘。

第4步放置地點

擺在果蠅最常出沒的水槽邊、垃圾桶旁或水果盤附近。

為什麼果蠅會「自投羅網」？

為什麼這個簡單的組合威力驚人？留言區釣出內行人解析背後的科學真相：

1. 強力誘引

「白醋」與「白糖」能模擬果蠅最愛的發酵果香，引誘小飛蟲靠近。

2. 致命一擊

果蠅體表覆蓋有油膜，而「洗碗精」具有破壞表面張力的作用。一旦果蠅接觸到液體，便會瞬間下沉受困，無法再次起飛。

3. 其他替代品

有人分享若無洗碗精，使用肥皂水、酒精也能達到類似的破壞油膜效果。

為什麼我放了陷阱，果蠅卻不進去？ 請檢查你的比例是否正確。若「誘餌」味道不足，果蠅不會受吸引；若洗碗精太少，則可能無法有效殺死。另外，環境中若有更吸引牠們的腐爛水果或廚餘，應先清理乾淨。 除了這個陷阱，還有什麼方法可以防止果蠅產生？ 果蠅主要被食物殘渣吸引。除了設置陷阱，最根本的方法是保持廚房乾燥、定期噴灑酒精，並將水果收入冰箱或加蓋保存。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：家裡突然很多果蠅不用噴殺蟲劑！內行教2招天然滅蟲法，一個下午全滅清光】

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