醬料保存｜辣椒粉放錯常溫易生蟲結塊！專家教1招正確保存防變質

一名女網友驚訝發現，家中已開封的辣椒粉罐裡「爬滿白色小蟲」。貼文一曝光立刻掀起討論，許多人這才意識到：辛香料開封後若長期放在室溫，不只容易受潮結塊，還可能滋生蟲害。



辣椒粉、胡椒粉要冰嗎？有人驚見罐中出現蠕動小蟲！

事主於在Facebook社團「我愛全聯—好物老實說」分享，開封一段時間的辣椒粉罐內出現大量白色顆粒，仔細一看竟是密密麻麻的小蟲，讓她直呼害怕並詢問是否有人遇過相同狀況。該貼文吸引超過6千人關注與回應，不少網友也分享自身經驗，表示平時把胡椒粉、辣椒粉放在常溫調味架，使用前從未特別檢查，直到看到「會動的芝麻」才驚覺問題嚴重。

​調味料大廠曝「正確保存法」不結塊生蟲​​​

對於辛香料保存方式，知名品牌「小磨坊」於官網也明確提醒：調味粉、香料類產品在開封後應冷藏保存，以降低環境濕氣影響，避免結塊並減少蟲害風險，才能確保品質與食用安全。多數產品包裝亦會標示「開封後請冷藏保存」，但不少消費者忽略了這一點，長時間置於室溫，反而提高變質與生蟲的機率。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：辣椒粉胡椒粉要冰嗎？民眾驚見蠕動小蟲！調味料廠曝「正確保存法」不結塊生蟲】