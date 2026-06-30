廚房滅蟲｜垃圾桶長果蠅曱甴！達人教放1食材害蟲全消逾千萬瀏覽

廚房滅蟲方法｜蒼蠅消滅方法｜曱甴消滅方法｜天氣炎熱，廚餘垃圾稍微遲一陣清理，不出半日就發臭，更會滋生蒼蠅、果蠅、曱甴等害蟲，甚至還會惹來老鼠，無論用殺蟲劑還是貼紙都難以消滅。有家事達人教路，不必煩惱，只需1樣食材即可驅蟲！



天氣炎熱，廚餘垃圾稍微遲一陣倒，不出半日就發臭，更會滋生蒼蠅、果蠅、曱甴等害蟲。（AI生成圖片）

廚房滅蟲方法｜氣溫愈高害蟲的生長愈快 1隻蒼蠅千顆卵

氣溫愈高，害蟲的生長速度就愈快。其中雌果蠅在25°C下每小時可產2至20粒卵；蒼蠅每批產卵約100粒，1隻雌蠅終生可產10至20批，總產卵量達600至1000粒；曱甴（如德國蟑螂）每次產卵約40個，在室溫環境下，不吃不喝可活7至10天，有水無食可存活42天。而夏天的垃圾桶發出的異味，極易吸引這些害蟲。

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廚房滅蟲方法｜1100萬播放量驅蟲妙招

據美國家居與園藝領域《Dengarden》報道，擁有數百萬粉絲的家事達人科斯特洛（Babs Costello）在Tik Tok上分享了用「肉桂」驅蟲的妙招，影片一出，播放量接近1100萬。肉桂富含「肉桂醛」，會散發強烈的氣味干擾昆蟲的嗅覺，讓牠們找不到食物，同時還能干擾牠們的中樞神經，令其出現趨避效果。

肉桂富含「肉桂醛」，會干擾害蟲的中樞神經，令其出現趋避效果。（magnific）

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廚房滅蟲方法｜肉桂防蟲做法

用肉桂驅蟲的做法亦相當簡單，並且針對不同的蟲有不同的效果。

防止蒼蠅及其他小蟲：在垃圾桶底部和桶蓋處，均勻撒上一層薄薄的肉桂粉即可

針對果蠅：科斯特洛則建議可在水果盤裡放入幾根肉桂棒。

想驅蚊：可用肉桂自製「驅蚊水」。

肉桂驅蚊水做法：

1. 將2茶匙肉桂粉倒入溫水中（約4杯）攪拌均勻，靜止浸泡一段時間。

2. 將浸泡過後的混合液過濾，倒入噴霧瓶中。

3. 加入酒精（1/2茶匙）、洗潔精（1/2茶匙）再次攪拌均勻，即可噴灑驅蚊。



鋅盤用漂白水係錯，2步免傷喉抑制細菌。（AI生成圖片）

廚房滅蟲方法｜鋅盤用漂白水係錯！2步免傷喉抑制細菌

除了垃圾桶，夏天廚房最易散發臭味的便是鋅盤，若不好好清理油垢，曱甴便會通過排水口爬入屋內。因此不少人便會用漂白水以及熱水來清洗，但這樣做其實大錯特錯，會令廚房下方的水管漸漸變薄，甚至破裂，引發水浸。如果想抑制細菌滋生，不妨嘗試放入冰粒抑制細菌繁殖，好過檸檬。鋅盤發臭｜鋅盤排水口發臭？清洗後放1物除臭防細菌滋生 唔靠檸檬

做法：

1. 先用清潔劑將整個水槽和排水口徹底刷洗乾淨。

2. 在排水口內塞滿冰塊，等它慢慢融化即可。



參考資料：香港清潔滅蟲服務有限公司、中華民國環境部化學物質管理署