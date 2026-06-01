廚房曱甴｜殺曱甴6毒招！專家實測啤酒好過殺蟲水1晚見效乳酪都得

廚房曱甴｜曱甴消滅｜除曱甴最有效方法｜天氣一熱，家中就變成曱甴（蟑螂，cockroach）的天下。特別廚房最容易被入侵，若牠們爬過碗碟還會傳播細菌，易惹病。而且在家看到一隻曱甴，往往代表暗處已經有幾十隻，根本殺不完，隨時引發人蟲大戰。有專家分享，不用殺蟲劑，只靠1款飲品，放一晚就能抓到曱甴！



曱甴最喜歡黑暗、潮濕的環境，尤其是「愛鑽縫」。（資料圖片）

曱甴消滅｜曱甴帶病原體愛鑽縫 易致食物中毒

俗話說「打不死的小強」，曱甴曾與恐龍生活在同一時代，熬過多次生物大滅絕，生命力極其頑強。牠們最喜歡黑暗、潮濕的環境，尤其是「愛鑽縫」，有高達75%的時間都躲在牆縫、家具邊角、雪櫃、空調等地。攜帶病原體，易導致食物中毒，出現噁心、嘔吐和腹瀉等；爬過的地方更會留下分泌物，皮膚接觸後會引起紅疹、鼻敏感等過敏反應。只要一遇到大雨淹水、下水道消毒、天氣變化，或是家裡留有食物殘渣，就會大批出現。特別我們常見的美洲蟑螂，身型約有5厘米大，最恐怖的是牠會飛，擅長「貼臉」突襲。

台灣1女子在「爆廢公社二館」發文表示，自己在熟睡中，被曱甴狂咬。（Facebook@爆廢公社）

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曱甴消滅｜睡前進食不抹嘴 被曱甴咬或潰瘍留疤痕

曱甴除了惹病，還會吃人！早前，台灣1女子在「爆廢公社二館」發文表示，自己在熟睡中，被曱甴狂咬。從她分享的照片可見，手上佈滿了大大小小的咬痕。女子還透露，這些傷口之後還會潰瘍，留下黑色的疤痕。尤其家中有小朋友的更要警惕，如果吃完東西沒擦嘴就直接上床睡覺，都容易被咬。曾有案例，小嬰兒飲完奶後，嘴角留有奶漬，曱甴就爬上床吃，還把寶寶的睫毛都啃光了。

除曱甴最有效方法｜6大殺曱甴神物

許多人見到曱甴，就習慣一拖鞋拍死，但有些曱甴（如德國蟑螂），牠們的卵莢會掛在母體上，一打下去會讓大量小曱甴瞬間爆出來，讓人頭皮發麻。其實除了暴力，還有不少曱甴的糖衣陷阱，讓牠們自尋死路，永遠消失。

1. 啤酒 好過殺蟲劑

家事達人陳映如在Facebook發文分享，只要用1瓶啤酒即可消滅曱甴，好過殺蟲劑。

做法：

1. 準備1個空瓶（瓶口大小要符合曱甴體型），倒入啤酒（適量即可）。

2. 將瓶子斜斜地靠在牆面固定，曱甴會被酒香吸引而爬入瓶內，只進不出。



若果家中無啤酒，還可試試其他飲品或天然消滅方法。廚房曱甴｜研究指曱甴為第2大致敏原！28°C最活躍驅蟑螂6天然方法

2. 漱口水 加薄荷油毒效更強

據美國網站About Palmetto Bug的資料顯示，漱口水（如李施德林）含有高濃度的酒精、尤加利醇和水楊酸甲烷等成分，可毒死曱甴。如果想效果更好，可以與薄荷油（2毫升）、水（3杯）混合一起噴灑。

漱口水（如李施德林）含有高濃度的酒精、尤加利醇和水楊酸甲烷等成分，可毒死曱甴。（Getty Images）

3. 乳酪 又黏又滑很難爬出來

早前，有網友忘記將吃剩的乳酪收起來，隔日就發現碗中出現十幾隻曱甴。乳酪帶有酸甜香味，且質地濃稠有黏性，曱甴一旦沾上就會滑倒，很難再爬出來。

乳酪帶有酸甜香味，且質地濃稠有黏性，曱甴一旦沾上就會滑倒，很難再爬出來。（threads@leimuxin）

4. 梳打粉+砂糖 胃部脹爆消化道破裂

梳打粉屬於弱鹼性，一旦進入曱甴體內，會導致其胃部膨脹、消化道破裂而死亡。最好混入砂糖做成誘餌，比例為1:1，放在曱甴經常出沒的地方，效果更好。

梳打粉屬於弱鹼性，一旦進入曱甴體內，會導致其胃部膨脹、消化道破裂而死亡。（資料圖片）

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5. 檸檬／柚子 氣味驅趕

檸檬或者柚子具有強烈的刺激性氣味，會干擾曱甴的嗅覺系統，有驅趕效果。只要把檸檬汁混水稀釋後噴灑，或是將果皮撕成細條，放在曱甴常出沒的地方即可。

檸檬或者柚子具有強烈的刺激性氣味，會干擾曱甴的嗅覺系統，有驅趕效果。（圖片資料：istockphoto）

6. 矽藻土 脫水而亡

矽藻土有極其鋒利的針狀結晶，且具有吸水性，當曱甴爬過時或吃下肚時會破壞牠們的消化系統，令牠們脫水而亡。