揀柿貼士︳和歌山柿果肉滿黑點變壞？3招鑒別甜柿黑芝麻柿最高級

秋天是大閘蟹季，也是柿季，秋天的柿最清甜，特別是「黑芝麻柿」。不過「黑芝麻柿」往往讓很多人誤會它是變壞、發霉，滿腦疑問真的可吃？



柿肉滿佈黑點非發霉 反代表甜熟

當切開柿子的時候，可能看見果肉上佈滿像黑芝麻的小黑點。外觀完整，新鮮購入的柿子難道已經發霉？日本營養師和漢步実解釋，柿子果肉的黑點其實是單寧，單寧屬於多酚類化合物之一，有很強的抗氧化作用。單寧本身帶澀味，隨柿子的生長，果肉中發生化學反應，最終澀味被去除，而不溶性的單寧殘留成黑點。日本和歌山縣出產的「黑芝麻柿」（黑柿、黑甘柿、黑糖柿），其品種的特點就是果肉中佈滿小黑點，是甜熟的象徵，猶如黑糖般賦予柿子豐富的甜味，不只甜度高，口感也比較軟綿。

和歌山縣出產的「黑芝麻柿」，其特點就是果肉中佈滿小黑點，是甜熟的象徵。（《東張西望》截圖）

早年一名台灣女子收到一盒柿，切開後發現滿是黑點，接連幾顆都是這樣，不知道是否變壞，遂請教網友，專業的網友指這是高級貨「黑芝麻柿」並非壞掉，它比一般的日本柿子甜度更高，價格更貴。

甜柿澀柿有別 取決單寧特性

和漢步実指柿子大致分為甜柿和澀柿兩大類，甜柿中的單寧不溶於水，因此幾乎沒有澀味產生，甜味十分強烈。而澀柿中的單寧溶於水，所以品嚐的時候舌頭會感到有澀味。當有澀味的柿子經過曬乾，單寧變得不溶於水，澀味隨之消失。

另外，如果果肉部分變黑，果肉周圍鬆軟碎裂，那可能是被昆蟲吃過，若果皮變黑或變色，則可能是被硬物撞擊或跌過落地，通常這些次貨很快會發霉。

早年一名台灣女子將柿子切開，發現滿是黑點，不知道是否變壞，網友指這是高級貨「黑芝麻柿」。（爆廢公社FB群組）

如何鑒別好吃的柿子？

1.花萼完整與果實之間沒有縫隙。

2.整個表面顏色均勻，具光澤和彈性。

3.手感厚重。

保存柿子要防止花萼變乾，將蘸過水的廚房紙放在花萼，並朝下擺放在膠袋中，然後放入雪櫃的蔬菜室內。如果柿未熟又堅硬，把它和蘋果一起放在袋裡，蘋果釋放的乙烯氣體可催熟柿子。

柿7功效 美肌抗老解便秘

柿子的食用歷史源遠悠長，營養豐富。據《本草綱目》記載：「柿子味甘性寒，能消熱去煩、止渴生津、潤肺化痰、治療熱咳。」註冊中醫師陳俊傑表示，甜柿有潤肺之效，而柿餅、柿乾的表面有一層白色粉末是為「柿霜」，柿霜具止咳、化痰和潤肺功效。柿蒂也有藥用價值，取4至5個柿蒂清洗乾淨後可焗水飲，有助治療反胃、作噁、打嗝之效。在營養價值上，柿有7種健康好處，包括改善皮膚健康，助皮膚抗氧化，刺激腸蠕動，緩解便秘。

柿子能消熱去煩、止渴生津、潤肺化痰、治療熱咳，多吃傷脾，易惹肚痛，每日不宜吃多於一個柿。（Unsplash）

按圖了解柿的7大好處︰

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柿蟹勿同吃 防肚痛腹瀉

註冊中醫師陳俊傑醫提醒，柿子性寒而濕，多吃傷脾，容易引起肚痛，也有機會引致過敏，縱然美味，每日亦不宜吃多於一個柿子。蟹也是寒濕之物，與柿同吃會加劇寒、濕問題，很大機會引起肚痛及腹瀉。吃大閘蟹一般與紫蘇葉同煮以驅寒，紫蘇亦能解柿的寒濕，效果比生薑更好。相關文章︰柿子潤肺多吃傷脾 紫蘇茶助解寒濕

參考資料︰Hint-Pot/秋の味覚「柿」